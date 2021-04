Cada 21 de Octubre se celebra alrededor del mundo, el “Día de Volver al Futuro”,

en alusión a la película gringa de ciencia ficción y comedia, “Back to the Future”,

filmada en 1985, escrita y dirigida por Robert Zemeckis, estelarizada por Michael J

Fox, Cristopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F Wilson.

Para esto Marty McFly es interpretado por J Fox, “quien es un joven rebelde e

impulsivo, que por accidente hace un viaje al pasado, específicamente desde 1985

(su año actual) hasta 1955, fecha en que sus padres se conocieron y se enamoraron

(Wikipedia)”.

“Marty” acude con el Doctor Emmett Brown, quien es caracterizado por Lloyd, “para

que reúna a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus

hermanos” y solamente les contaré que “Back to the Future”, es una trilogía de

filmes, que tras su estreno en 1985, tuvo ganancias por 380 millones de dólares.

Dentro de las conmemoraciones del “Día de Volver al Futuro”, el 21 de Octubre de

2015, la casa productora “Universal”, lanzó un video promocional de la famosa

película, titulado “Tu futuro todavía no ha sido escrito”, con la participación estelar

del Doctor Emmett Brown (Cristopher Lloyd).

Lloyd se puso la túnica de científico y se subió a su extravagante auto “DeLorean”,

para dar vida a su personaje de Doc Brown, quien citó: “Cielos, si mi cálculo es

correcto, hoy es exactamente 21 de octubre de 2015. ¡El futuro ha llegado

finalmente!” La saga de Volver al Futuro evoca autos voladores y patinetas flotantes.

Un diálogo del nuevo video, alude “y sí, el futuro es distinto a lo que todos nos

esperábamos. Pero no te preocupes. Eso significa que tu futuro no está escrito

todavía. El de nadie lo está. Tu futuro será como tú lo hagas. Así que haz uno

bueno”, citó Doc Brown, personaje de la trama a la pareja de Marty y Lorraine McFly.

Ese mismo video ampliado llegó a mí, vía YouTube y Whatsapp, en el que ofrecen

al espectador una selección de diálogos poderosos de memorables cintas, que

retrotraen escenas de películas como “Troya” con la participación estelar de Brad

Pitt y otros filmes históricos de Sylvester Stallone y Morgan Freeman, entre otros.

Una conversación detonante de Sly Stallone de ese video editado, infiere “y sí sabes

cuánto vales, sal a buscar lo que te mereces, pero debes ir dispuesto a que te den

golpes y no culpar a otros y decir no soy lo que quiero ser, por él, por ella o por

nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres…Tú eres mejor”.

Por cuestiones laborales acabo de analizar un video motivacional, denominado

“Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”, del Doctor Boris

Cyrulnik, quien es neurólogo y psicoanalista, señalando que el término Resiliencia

está de moda y significa, “iniciar un nuevo desarrollo, después de un trauma”.

Una persona resiliente, depende de cómo construya su personalidad, “si alguien

desde el nacimiento, recibe improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará

y si tiene una desgracia sabrá cómo responder a ese evento”, claro en el que la

seguridad, la recuperación, las relaciones y la cultura, serán determinantes.

Si alguien está traumatizado y si después de una desgracia (muerte, accidente,

divorcio, despido de trabajo, menoscabo económico y quebranto de salud), es capaz

de iniciar un nuevo desarrollo, ya se habla de “Resiliencia”, depende de “cómo sea

su entorno antes del trauma y cómo sea su contexto después del trauma”.

En la actualidad muchos niños, adolescentes y jóvenes, están aterrados con la

presencia del Coronavirus en su corta vida, la nueva normalidad los ha obligado a

un confinamiento y aislamiento social, en donde ya no pueden estudiar, jugar, viajar,

alternar y conocer otros mundos, otras culturas y otras personas, como antes.

Esos trastornos psicoemocionales han traído como consecuencia estrés,

sedentarismo, hacinamiento, en algunos casos violencia intrafamiliar y una

creciente deserción escolar de los menores, al darse un entorno social en el que

prevalece la tristeza, la precarización económica y la falta de trabajo de los padres.

Por último, el especialista Boris Cyrulnik, infiere “hay que crear un apego familiar, el

apego se teje todos los días, en la casa con los padres, además es un fuerte vínculo,

es un sentimiento de familiaridad, por lo tanto un niño cuando está tranquilo, no está

angustiado”, sin olvidar, que esa seguridad les dará confianza a los alumnos.

