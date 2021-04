“Vale más paso que dure… que trote que canse…” y el paso electoral aterrizó en Tamaulipas

para los aspirantes a diputados que con reuniones ‘an petit’ y celebraciones, tipo fiestas populares, por

el inicio de la campaña en los distritos electorales del estado, buscando desde luego el voto ciudadano

que se supone, les lleve a hacer leyesfavorecedoras de la convivencia humana en el terruño querido y

en el país.

Las elecciones más importantes de todos los tiempos han dado en llamar, los que dicen que

saben, por el número tan elevado de espacios a elegir, desde titulares a gobiernos estatales,

legisladores federales y locales, hasta Presidentes Municipales y sus Cabildos.

En el contexto federal no olvide que Tamaulipas elegirá a nueve diputados titulares con sus

suplentes, que se registrarán al Congreso de la Unión, según lo señala la constitución por el número de

habitantes. En otras elecciones solo eran ocho Distritos Electorales, pero el Instituto Nacional

Electoral, a petición de parte, autorizó un reacomodo y apareció el Distrito 9, correspondiendo a

Reynosa la cabecera.

Las luchas por los votos en todos los distritos son interesantes y ya empezó este domingo de

Resurrección. En este contexto particular, llama la atención el Distrito Cinco, conformado por los

municipios de Güémez, Hidalgo, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Victoria y

Villagrán.

Porqué es interesante, bueno porque en la arena electoral se enfrentan candidatos que

antes fueron del mismo establo, como los boxeadores, ambos del Revolucionario

Institucional (PRI) y en estos tiempos uno fue llamado a Acción Nacional (PAN). En otras

palabras: Pitufos VS Tricolores.

La razón de lo interesante en este encuentro electoral, es porque en otras épocas Enrique

Cárdenas Jr. y Oscar Almaráz, ambos con amplia experiencia en los terrenos de la política ahora están

en bandos contrarios.

Incluso de ganar el hijo del exgobernador la diputación federal, estaría repitiendo esta

experiencia y sería la tercera ocasión que regresara al Palacio Legislativo de San Lázaro, Además de

que esta experiencia ya la tuvo en el Palacio Legislativo de Tamaulipas.

A Cárdenas del Avellano le auxilia muy favorablemente, la información que se maneja en sus

empresas de comunicación, tanto escrita como digital, así como la radio, incluyendo por Internet. Esto

asegura un impacto auditivo en la ciudadanía y sería de pronóstico su triunfo, si se sabe manejar e

innovan con sorpresas agradables, porque si no rompe el parangón tradicional de la comunicación,

perderá la elección.

Por el Lado de Oscar Almaráz Smer, desde campañas atrás demostró ser un excelente operador

político, por ello que los pitufos lo jalaron a su terreno y no falta quienes lo tachen de traidor, otros

como víctima, pero la realidad es que siempre se le ha reconocido como un audaz zorro de estos

menjurjes electorales.

No se debe obviar que en su papel de Alcalde de Victoria, el Contador Almaráz Smer, desde el

arranque de su administración, adquirió camiones recolectores de basura, pues los que le ‘heredaron’

servían solo para tres cosas: nada, nada y nada. La adquisición de unidades para este servicio, se

interpretó como un inicio con el pie derecho. Su tacha mayor fue dejar que ganaran los Pitufos con el

Médico González Uresti.

Aunque los tropiezos municipales no del todo se esfumaron, los baches, cortes de agua, falta de

señalamiento, inseguridad, alumbrado público, etc., siguieron haciendo estragos en la administración,

que se sumaron el descenso de popularidad del malogrado hermano.

La lucha electoral empezó y empezó con ruido, aunque de un buen nivel… No se escuchan

todavía tambores de guerra y conste que no están descartados

Sorprendió que hasta las 15:00 hrs., del lunes 05 de abril, solo había aprobados en la página

oficial del INE, Oscar Almaraz por Acción Nacional; por el Partido de la Revolución Democrática

(PRD) tres aspirantes: María del Carmen García Torres, Teresa de Jesús Rodríguez Gómez y Enrique

Ramsey Leal Zapata; y por Redes Sociales Progresistas estaba registrado Enrique Meléndez Pérez.

Oficialmente los candidatos finales de partidos como Morena, del Trabajo, Fuerza por México,

Verde Ecologista y los que me diga no estaban registrados. La realidad es que oficialmente eso es lo

que aparece en https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1s1.

Interesante es saber la razón por la cual las autoridades no han actualizado la información,

aunque fácil sería copiar y pegar la información de publicaciones en Internet de los que se dicen

candidatos, pero no sería la voz oficial.

Por cómo se están dando las cosas a nivel nacional, pudiera interpretarse como una

provocación a la institución electoral, como hace unos días que los partidos políticos incumplen con la

ley en la materia y legalmente no se avale la pretensión de los aspirantes y esto se vuelva una guerra

ya con el poder.

Para muchos el hijo del ex gobernador de Tamaulipas es uno de los cuadros valiosos

y leales al Tricolor, lo que podría valerle ser uno de los candidatos, el año próximo y

sustituir al gobernador García Cabeza de Vaca.

Cierro: ¿Se va o no se va?