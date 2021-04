Don Horacio Garza Garza, el llamado “gurú de la política”, priista de “hueso

colorado” prácticamente ya dio su “venia” a la joven política neolaredense Yahleel

Abdala Carmona para que logre ser la próxima Presidenta Municipal.

Aunque ya no sea del PRI, de donde es su ADN.

Ahora es abandera del PAN.

En tiempos de Egidio Torre Cantú, Yahleel fue bautizada como la “muchacha

rebelde” porque tenía los suficientes tamaños para “pelear” cualquier beneficio para

los neolaredenses.

Y es que como dice “Tata Lacho” desde los tiempos de estudiante se le vio

madera para la política.

Y ni se diga de lo buena que es en la Oratoria.

Lo cierto que su carrera política fuer meteórica: dirigente juvenil y presidenta

del entonces todopoderoso PRI, luego Regidora, Diputada Federal, Diputada Local,

entre otros cargos.

Y es que siguió fielmente los pasos y enseñanzas de su padre, el locutor José

Manuel Abdala y de la Fuente.

Así que “Tata Lacho” no escatima en dar un buen vaticinio para el próximo 6

de junio.

Por lo pronto, nos dicen, Yahleel afina los detalles del arranque de la

campaña política en donde hará cuarteta con Enrique Rivas Cuellar, Imelda

Sanmiguel y Félix “Moyo” García Aguiar.

Hemos observado en sus redes sociales en franca convivencia con su

vástago, en buen Wicho, a quien también “le zumba la malanga” en eso de la

oratoria, como dijeran los jarochos.

Ahí los vamos tener bajo la lupa.

LEY.- En recta final el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos y

Outsourcing en la Cámara de Diputados.

Diputados alistan la aprobación de los dictámenes de las iniciativas del

presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de hidrocarburos, para

fortalecer al sector energético y a fin de regular el outsourcing.

Este martes 13, la Comisión de Trabajo reanudó la sesión, que se pospuso

el jueves pasado, para dictaminar la propuesta para reformas las Leyes Federal del

Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado; así

como el Código Fiscal de la Federación en materia de subcontratación laboral.

Un día después a las 9 de la mañana, la Comisión de Energía prevé debatir

y votar el dictamen con reformas a la Ley de Hidrocarburos.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, destacó que

ambos proyectos son de suma importancia y será prioridad su aprobación en el

Pleno, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.

SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- La Cámara de Diputados conmemoró el

326 Aniversario Luctuoso de la Décima Musa, con la conferencia magistral

“¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz en la sociedad y en la cultura de estos

tiempos?”, impartida por Sara Poot Herrera, con el propósito de rememorar su

legado literario e histórico.

A través de este evento, convocado por las secretarías General y de

Servicios Parlamentarios, y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

(CESOP), se recordó la obra de esta insigne mexicana del siglo XVII, vigente en la

actual centuria.

Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, encargado del despacho de la Dirección

General del CESOP, explicó que la conferencia se realiza en conmemoración del

326 Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje insigne;

amada, admirada y celosamente estudiada.

“Sumamos nuestra voz al reconocimiento de una figura universal”.

AMLO.- De tener mayoría sus opositores en la Cámara de Diputados e

intentaran bloquear los programas sociales de la4T, el presidente Andrés Manuel

López Obrador amagó con aplicar un veto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

«Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van

a quitar el presupuesto, no es tan fácil, no es así; que van a quitar los programas

sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no es tan fácil.

