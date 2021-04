Estados Unidos.- El ex presidente Barack Obama elogió el veredicto condenatorio emitido contra el ex policia Derek Chauvin en el caso de homicidio cometido contra George Floyd, pero aclaró que la justicia estadounidense sigue tratando a los afroamericanos de manera diferente.

Obama quien gobernara al país de 2009 a 2016 señaló en un comunicado que el y su esposa Michael pensaban que el jurado que emitió el veredicto de culpabilidad en Minneapolis contra Chauvin hizo lo correcto, pero que la justicia verdadera requiere hacer de mucho más.

“Enviamos nuestras oraciones a la familia Floyd y nos mantenemos con todos aquellos que están comprometidos en garantizar a cada estadounidense el ejercicio pleno de la justicia que para George y otros había sido negado”, mencionó el ex mandatario.

Los Obama consideraron el veredicto judicial un paso necesario en el camino hacia el progreso pero que aún dista mucho de ser suficiente por lo que no puede haber descanso, ademas de que se requieren realizar reformas concretas para eliminar y reducir los prejuicios raciales dentro del sistema penal estadounidense.

Agrega la ex pareja presidencial que estas reformas permitirían ampliar las oportunidades económicas de las comunidades marginadas del país.