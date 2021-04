Si que detonó fuerte la ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador

de ampliar por dos años el período de cuatro del ministro Arturo Zaldívar Lelo

de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la que

ya fue aprobada por el Senado.

“Le tengo confianza al presidente de la SCJN (Arturo Zaldívar) lo considero un

hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el

propósito de que el encabece la reforma al poder judicial estoy de acuerdo,

pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo el mandatario nacional.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador acomodó

mejor las fichas del juego y dijo que el envió el paquete de iniciativas para

reformar al poder judicial y aseguró que lo de la extensión del mandato salió del

Senado.

“Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a

la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso a aprobar, yo estoy de

acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo con la

renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder

Ejecutivo hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y

magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando a conocer”.

De entrada el Consejo de la Judicatura Federal prácticamente se desligó del

caso al asegurar que el equipo redactor que participó en la reforma judicial NO

PROPUSO EL ARTICULO TRANSITORIO POR EL QUE SE AMPLIA EL

MANDATO DEL MINISTRO PRESIDETE ARTURO ZALDIVAR Y LOS

CONSEJEROS, y que el mismo tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de

la Federación (PJF).

La respuesta a la enésima ocurrencia del presidente AMLO no se hizo esperar

y ex ministros y especialistas no se quedaron con las ganas de opinar sobre

ampliar el mandato del presidente de la SCJN, de 4 a 6 años, asegurando que

ES CONTRARIA A LA CONSTITUCION, UN ACTO IRRESPONSABLE Y UNA

ABERRACION LEGAL.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del

Poder Judicial de la Federación hizo votos para que la Cámara de Diputados

corrija el artículo decimotercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, aprobado el jueves por el Senado, que amplia dos años el

período de cuatro del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente

de la SCJN.

Para los magistrados y jueces federales del país la incorporación de dicho

artículo al dictámen “ES UNA EVIDENTE TRANSGRESION

CONSTITUCIONAL”, que “NO FUE PARTE DE LAS INICIATIVAS

ORIGINALMENTE PRESENTADAS, NI DE LAS MODIFICACIONES

ACORDADAS EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION (PJF)”.

Por cierto los partidos PAN, PRI y PRD rechazaron la ampliación del mandato

de Arturo Zaldívar, al que le exigen que rechace éste burdo “intento de

soborno”.

El máximo líder nacional del PAN, Marko Cortes pidio al ministro presidente de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, que rechace

la ampliación de su período de 4 al 6 sños y adelantó que si en la Cámara de

Diputados se aprueba esta reforma en sus términos, se presentará una acción

de inconstitucionalidad.

“Si esto se confirma en la Cámara de Diputados, con esa mayoría sometida de

lealtad ciega que tiene MORENA, nosotros iremos a una acción de

inconstitucionalidad para pedirle a la Corte que siendo congruentes, rechace

esa modificación, PORQUE UNA LEGISLACION SECUNDARIA DE UN

TRANSITORIO NO ESTA POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION”, remarcó el

panista de Michoacán.

La diputada federal del PRI, Cinthia López, dijo que es vergonzoso que

senadores de su partido hayan apoyado ésta irregularidad, aberración e

ilegalidad y se sumó al llamado a que el ministro presidente rechace éstos dos

años, pues confía en su preparación académica y su integridad para negarse a

esto.

Vaya mi admiración y respeto para la jovencita mexicana de nombre Elizabeth

Esteban, de origen purépecha, a la que la hizo llorar la emoción de ver en su

computadora el mensaje de haber sido aceptada en la Universidad de Harvard,

“WELCOME TO HARVARD”, que es una de las escuelas más prestigiosas del

mundo. Es hija de indígenas purépechas que dejaron Michoacán para trabajar

en California en los campos agrícolas.

De ser cierto que el líder nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo,

destapó ayer viernes al senador Américo Villarreal Anaya como próximo

candidato a gobernador de Tamaulipas en las elecciones del 2022, temo que lo

hizo de mala leche.

Por medio de una circular la UAT informó a todos los trabajadores en activo que

a partir del día 20 de abril esta institución participará en el programa de

vacunación anti Covid-19, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

En el documento publicado en la cuenta de Facebook de la UAT se indica que

la vacuna a aplicarse será la desarrollada por los laboratorios CanSino

Biologics y el Instituto Biotecnología de Beijing China. Precisan que ésta

vacuna requiere de una sola aplicación, haciendo hincapié en que el giológico

será aplicado únicamente a los trabajadores que no hayan sido vacunados

previamente.

Apuntan que los trabajadores que ya hayan recibido otro tipo de vacuna que

requiere dosis de refuerzo, deberán seguir el protocolo de vacunación ya

iniciado y esperar a ser convocados para la siguiente dosis.

Precisa la UAT que las vacunas se aplicarán en las zonas geográficas en

donde se encuentren adscritos los trabajadores, citando como ejemplo que si

un empleado su centro de trabajo corresponde a Victoria, no podrá vacunarse

en Tampico ni en otra zona.

Aquellos trabajadores que no deseen vacunarse deberán firmar la carta

responsiva que les será proporcionada por la Universidad, atendiendo los

lineamientos de asistencia emitidos por la Dirección de Recursos Humanos.

Quienes acudan a vacunarse deberán hacerlo del 20 al 27 de abril, atendiendo

la calendarización que se difundirá los próximos días en los medios de

información y redes sociales.

E- mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx