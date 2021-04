CDMX.- 23 ABRIL 2021 La cantante colombiana había sido acusada de haber defraudado al estado español por la millonaria suma, luego de que no pagara sus impuestos por los ingresos que generó entre el 2012 y 2014. Y es que pese a que la colombiana alegó que no pasaba el tiempo suficiente en España como para declarar impuestos, por su condición «nómada», la inspectora Susana C. pudo demostrar con evidencia que la cantante pasaba más de 183 días al año en este país, lo que la obliga a pagar impuestos, comparte Excelsior.

Por ello la cantante fue declarada culpable y aunque ya pagó la suma que debía al estado Español, la colombiana no ha perdido la batalla, pues de acuerdo con varios medios españoles, el juez ha citado tanto a la defensa de la cantante como a los peritos de Hacienda el 8 de julio para cotejar fechas y contrastar los documentos que aporta la cantante.

Será hasta entonces que Shakira podrá demostrar su inocencia, aportando como pruebas su agenda, sus estancias en hoteles y sus billetes de avión, con los que pretende demostrar sus estancias fuera de España.