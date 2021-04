Ciudad Victoria Tamaulipas (19 de abril de 2021).-Los insumos requeridos para la siembra de granos se ha disparado hasta un 40 por ciento, lo cual agrava la crisis al campo y dejará sin sembrar 300 mil hectáreas en el presente ciclo agrícola del otoño invierno.

Florentino Saénz Cobos, diputado local del sector cenecista, dijo, que productos como semillas, fertilizantes, diesel por citar se han ido por las nubes.

En los últimos tres años dentro del otoño invierno, refirió, solo se ha cubierto una superficie de 850 mil hectáreas de sorgo, maíz, soya entre otros.

Y en este indica, no ha sido la excepción, pues se programaron 750 mil hectáreas de siembra, 100 mil menos que en años anteriores, pero, factores como la sequía, falta de agua, heladas y falta de recursos apenas permitieron sembrar más de 550 mil, por lo que se estima que 300 mil se quedaron sin producir.

Advierte que debido a la falta de agua y recursos solo han logrado sembrar más de 100 mil hectáreas de las 202 mil que se establecen en el Distrito 025, Bajo Río Bravo.

Dice que los daños y falta de apoyos gubernamentales provocan que los productores no tengan dinero para trabajar la tierra por los aumentos que registran los insumos y la falta de agua.

El problema, refiere, no solo son los incrementos en precios de y costo de producción, ya que son diversos factores que tienen en crisis al campo tamaulipeco y del país.