Esta será la última ocasión en que me refiera al gobernador de

ustedes, el próximo lunes 26 de abril se decidirá el futuro de

Tamaulipas en una acción sin precedente en nuestro estado al retirarle

el Fuero Constitucional, lo cual lo enfrentará a la justicia para que

pueda exponer todos sus alegatos de inocencia, ante la presunción de

la Fiscalía General de la República.

En la memoria colectiva quedarán estos más de cuatro años de

ausencia de obra pública, más de cuatro años de abusos policiales,

más de cuatro años de manejo discrecional del presupuesto, más de

cuatro años de persecuciones soterradas a la prensa libre, más de

cuatro años de abusos constantes, más de cuatro años de crímenes

sin castigo, más de cuatro años de extorsiones oficiales, más de

cuatro años de nepotismo patente, más de cuatro años de

manipulación mediática, más de cuatro años de delitos inventados,

más de cuatro años de corrupción aduanera, más de cuatro años de

bonanza para compañías facturaras, más de cuatro años de

construcciones fallidas, más de cuatro años de retraso en el

crecimiento natural de un estado rico, más de cuatro años de contratos

leoninos, más de cuatro años de inocentes en prisión, más de cuatro

años de política ficción.

Yo no sé si sea culpable de lo que se le acusa, lo que si me consta es

la forma de gobernar, lo que si padezco es todo lo anteriormente

señalado, que se constituye en delito de omisión, porque un

gobernador debe de ser el catalizador para que su estado crezca,

debe de ser también un promotor para que el comercio en general

crezca, para que el turismo resulte más atractivo y para generar

riqueza para todos, no solo para unos cuantos, también debe de ser

un apasionado de la defensa de los inocentes, un encumbrado líder

que proteja la riqueza natural del estado y un apasionado de la historia

que nos da identidad nacional.

El mañana que le espera al gobernador de ustedes, es el de la

defensa permanente ante las instancias judiciales, le llevará años

exponer sus razones y si violó la ley, no tendrá escapatoria, pues los

verdaderos líderes no violan, acatan el mandamiento de su juramento

inicial.

Con pasmosa proclividad destruyó las siglas de un partido que se

había convertido en la auténtica oposición a un partido que a su vez,

que se había convertido en la Dictadura Perfecta. En cuatro años y un

poco más, demostró solamente que su ambición superaba con creces

su ideología y tomó como guía los principios de Felipe Calderón, en

lugar de basarse en los de Gómez Morín, y tal vez en eso se base su

defensa, en el desconocimiento de la historia de México.

Quedará para nuestro gran estado de Tamaulipas la experiencia

vivida, tal vez de ésta, aprendamos a escoger mejor a los

gobernantes, a conocer más la carta curricular de los aspirantes

porque hoy sabemos qué origen es destino.

El futuro no está en la imposición sino en la democratización de los

partidos, esto acarrearía que todas las ideologías propusieran a sus

mejores hombres y mujeres para acceder a los cargos de elección

popular y cuando esto suceda, la ideología estará por encima de las

ambiciones personales, de los intereses de grupo, de los compromisos

familiares y sobre todo de los abusos de poder.

No me canso de exponer que la corrupción no está en el hombre, ni

siquiera en los partidos, la corrupción está asentada en el poder sin

cortapisas del que disponen. El único contrapeso válido contra el

poder absoluto es que lleguen al Congreso y al Senado los más

capacitados, los más comprometidos los mejores oradores y sobre

todo los más instruidos.

Mientras no se democraticen los partidos políticos, seguirán

sucediendo cosas como esta que mañana se expone en la máxima

tribuna del país, seguirán vendiéndose candidaturas como en

Reynosa, seguirán los intentos por extender periodos

anticonstitucionales como en la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y persistirán los videos manipulados como el reciente caso de

Zacatecas.

Durante más de cuatro años me consideraron monotemático en mis

artículos por ser crítico constante del actuar del gobernador de

ustedes, me acusaban de ser partidista, la verdad es que me

preocupaba sobre manera Tamaulipas, mañana que su historia lo

alcance, no volverá a ser mencionado aquí, esto SE ACABÓ.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com