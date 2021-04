En alusión al posible regreso de sus opositores al gobierno, cuando termine su

sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso “esta por

verse, si el pueblo quiere que regresen “los saqueadores y los rateros”.

En la mañanera de Palacio Nacional el primer mandatario dijo que si en el

2018 hubiera ganado otro partido “se seguirían condonando impuestos a los de

arriba”, y remarcó que por eso es el enojo que tienen los sectores de los

“intereses creados”.

Remarcó que sus opositores están esperando a que ya se termine su sexenio,

“porque están apostando a que van a regresar y que entonces ya no van a

pagar impuestos y van a regresar por sus fueros”, precisó.

“Pues están muy mal, entre otras cosas, porque falta mucho. Ni modo que un

juicio, por más que lo alarguen, lo pateen, como se dice coloquialmente, que lo

vayan pateando, se lleva tres años. No lo vamos a permitir, porque aquí vamos

a estar denunciando”, advirtió.

“Esta por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los

rateros”, concluyo el presidente.

Ahora resulta que nuestro gran amigo Roberto Madrazo Pintado, priísta de toda

la vida, acaba de augurar que en las elecciones del 2021 “nos va a ir muy mal”,

atreviéndose a pronosticar que “perderán todo” contra MORENA.

“Nos va a ir muy mal, lamentable, creo que tendrá más votos PAN y PRD que el

PRI, en la coalición”, remarcó el destacado político tabasqueño, cuyo padre

Carlos Madrazo llegara a ser dirigente nacional del PRI, además de muy

querido y respetado por su trayectoria.

Que lamentable que Roberta Jacobson, que en el gobierno del Presidente de

Estados Unidos, Joe Biden, se viene desempeñando como asesora especial y

coordinadora para la frontera, haya anunciado que dejará el cargo a finales de

éste mes, lo que confirmó ayer viernes el asesor de seguridad nacional del

presidente estadounidense, Jake Sullivan.

En una entrevista en The New York Times, Jacobson reveló que su función en

el círculo cercano del presidente, como encargada de la frontera, puesto al que

fue nombrada días antes de que Biden tomara posesión de su cargo, estaba

limitada a los primeros 100 días del nuevo gobierno, hito que se cumplirá a

finales del mes.

No quedó claro si la Casa Blanca tiene previsto sustituir a Jacobson con alguna

otra figura que pueda tomar el cargo o si simplemente la posición de

coordinación de la frontera quedará vacante de ahora en adelante. Si esto

último fuera el caso, EL VACIO SE DARIA EN UN MOMENTO EN QUE LA

SITUACION EN LA FRONTERA ESTA EN SUS MOMENTOS MAS

DELICADOS DE LA HISTORIA RECIENTE.

Sullivan, en su comunicado, solo se limitó a recordar que la vicepresidenta

Kamala Harris es la figura que esta liderando los esfuerzos de la Administración

de EEUU para tratar de arreglar el asunto migratorio, que tiene como objetivo

prioritario la mejora de las condiciones en los países de origen para atajar los

problemas que mueven a la migración en su raíz y de ese modo frenar el flujo

de migrantes indocumentados que salen de Centroamérica con rumbo a

Estados Unidos.

Supuestamente el nombramiento de Harris no fue detonante para la decisión de

su retiro, aseguró Roberta Jacobson en la entrevista con el prestigiado diario

neoyorkino. “Nadie podría estar más entusiasmado por ver la vicepresidenta

tomar ese rol; no ha tenido nada que ver con mi decisión”, aseguró la ex

embajadora en México. Lo mismo dijo cuando le renunció a Donald Trump.

Por cierto la Primera Ministra de Noruega, Ema Solberg, fue multada en su país

por celebrar durante dos noches su cumpleaños con más de 10 personas y

romper una regla del COVID, que no permite éste tipo de eventos para evitar

contagios. La multa fue de dos mil 300 dólares, por hacer las reuniones en un

restaurante y un departamento de la estación invernal de Geilo.

Autoridades dijeron que Solberg es una de las máximas autoridades del país,

pero aún así la multarían ya que rompió las reglas establecidas.

La decisión que tomó el Congreso del Estado de cancelar el acuerdo legislativo

que blindaba al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirma

que la bancada del PAN confía en las autoridades de la justicia federal y en la

inocencia del mandatario de Tamaulipas. Con esto la SCJN ya no tendrá que

definir la controversia constitucional interpuesta por el Congreso Local.

Por cierto el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) emitió un requerimiento de acción urgente al Estado

Mexicano, para la localización de Claudia Uruchurtu Cruz, ciudadana mexicana

e inglesa la que desapareció desde el pasado 26 de marzo del 2021.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, Marco Antonio Fuerte

Tapia, adscrito al Reclusorio Norte, decretó prisión preventiva para el ex

senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, el que fue imputado por la Fiscalía

General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa,

cohecho y lavado de dinero.

Nos enteramos que investigadores de la UAT destacaron los proyectos

científicos encaminados a resolver problemáticas como la contaminación de

aguas o el estudio de materiales relacionados con la extracción de gas natural.

Sobre de esto la Dra. Sofía Alvarado Reyna, investigadora de la Unidad

Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), dijo que los proyectos

se derivan del Cuerpo Académico de Energía y Biotecnología, mediante el cual

han logrado profundizar en temáticas relacionadas con el impacto del

medioambiente.

En un conversatorio virtual realizado por la Dirección de Investigación de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Dra. Alvarado Reyna detalló el

trabajo que realizan en las líneas de investigación en biotecnología aplicada y

en el desarrollo y optimización para el uso y aprovechamiento de la energía.

“Estamos trabajando con películas biodegradables y películas con inserción de

nutrientes para usos de suelos agrícolas. Se está trabajando con absorbentes y

con diferente tipo de biomasas para metales pesados con aguas

contaminadas”, apuntó.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx