Ciudad Victoria, Tamaulipas (7 de abril de 2021).- Comisariados ejidales de Victoria, repudiaron la designación de la encargada del Comité Municipal de la Confederación Nacional Campesina, Marissa Paulín Delgado, como aspirante a la regiduría dentro de la planilla de Alejandro Montoya, candidato del PRI a la alcaldía.

Lo anterior porque no tiene los méritos suficientes y sobre todo porque no tiene raíces campesino, y el hecho de que sea esposa de un ex líder agrarista no le da derecho para que sea incluida en dicha planilla.

Así lo coincidieron en señalar algunos representantes campesinos de ejidos de Victoria, entrevistados en las instalaciones de la casa del campesinos quienes pidieron omitir sus nombres.

Y hacen mención que a ellos como comisariados ejidales no se les pidió su opinión, pues aseguran que hay compañeros de ellos con los suficientes logros para haberse nominado, porque ellos necesitan un auténtico representante en el cabildo local y no una persona que desconoce de las necesidades reales de ellos, por lo que dejan en claro no estar conforme por la nominación de una persona que no pertenece al sector, pues cuando fungió como tal, nunca logro beneficios para ellos,ni mucho menos presento una propuesta o iniciativa en el pleno edilicio, porque siempre fue una simple levanta dedos que solo le intereso cobrar su sueldo y no salvaguardar los intereses de ellos.