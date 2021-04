CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 20 DE ABRIL DE 2021.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, anunció esta mañana la reactivación de clases presenciales en 50 escuelas rurales a partir del 15 de mayo.

Entrevistado previo al inicio de la campaña de vacunación al magisterio de Ciudad Victoria, dijo que el regreso a clases en el resto de los planteles de educación básica será gradual y no inmediato al término de la campaña de vacunación de los maestros y trabajadores de la educación.

«El regreso a clases no es inmediato para que -padres de familia y maestros- no estén pensando en eso, no que terminando la vacunación y todos a los salones, no es así» dijo.

Y añadió «tenemos que ser muy precavidos y cuidar a nuestras niñas y niños y maestros. Se va aplicar el plan piloto de regreso a clases en 50 escuelas rurales y gradualmente se irán incorporando otras».

Gómez Monrroy indicó que la decisión de la SET reanudar clases en el medio rural es por el bajo índice de contagios y el retraso de aprendizaje en los niños por la dificultad de acceso a clases en línea.

Añadió que en los 50 planteles donde se reactivara la actividad educativa se activará comités de salud para aplicar los protocolos de salud en el alumnado, personal docente y administrativo.

Refirió que la dependencia esta en proceso de la selección de las escuelas y en que municipios, toda vez que se habrá de tomar la opinión de maestros y padres de familia.