Pareciera una realidad nacional el video de la televisión mexicana que nos transmiten

los noticieros de las diferentes cadenas de televisión mexicana relacionados con el regreso a

clases en la zona rural del estado de Campeche.

Típico: El escolar dejándose vestir por la mamá quien le acomoda el cubre boca y

hasta la careta le pone. Las cámaras captan la escena cuando el niño sale de casa, camina

rumbo a la escuela cuya entrada tiene el letrero de ‘Bienvenido’ y desde luego, el salón de

clase con pocos niños y la figura nada regordeta del profesor.

Las clases en Campeche vuelven a ser presenciales, pareciera se acabaron las

historias de maestros bajo la sombra del árbol de la comunidad, o en su destartalada

camioneta Pick-up, instalaron el ‘aula’ para los escolares que no gozan del internet o

carecen de energía eléctrica para las clases por señal de radio o televisión.

Las clases volvieron a ser presenciales, pero no para todos, solo para unos cuantos y

no serán diarias, porque los salones no podrán estar con la totalidad de los alumnos, solo un

porcentaje de ellos. Pareciera que las autoridades olvidaron que los grupos de primaria no

son los de antes, con más de 60 muchachos, ahora en la zona rural y semiurbana apenas son

entre 12 y 22 máximo.

Desde luego que los papás confiesan su beneplácito porque ya no ‘batallarán’ con sus

‘…hijos todo el día en la casa… solo quieren estar jugando y peleando con sus hermanos o

vecinos…’

Apenas la semana pasada, el miércoles para ser exacto, el Sindicato Nacional de

Maestros (SNTE) enviaba sendos comunicados de prensa sobre la disponibilidad de

regresar “…a las aulas, pero antes de ello las autoridades educativas deberán garantizar un

regreso seguro y cumplir con una serie medidas de prevención para proteger la salud de los

alumnos y maestros…” sentenció el sindicato oficial.

La misma sección 30 capitaneada por el matamorense, Rigoberto Guevara Vázquez,

destacó “…la activación de los Comités Participativos de Salud, filtros sanitizantes, abasto

de agua, jabón, gel antibacterial, cubre bocas…” dijo eran indispensables para el retorno a

las aulas.

Sin embargo, el originario de Macuspana, Tab., sorpresivamente dio la orden de que

antes que el personal de salud de los servicios privados, el gobierno vacunaría a los

profesores del país, por lo que se infiere, de algún lado llegó la contra orden y quedaron en

el aire las exigencias del sindicato magisterial, antes poderoso con Elba Esther, Jongitud y

el trío de líderes que llegaron a la gubernatura de sus estados, las cámaras y fueron agencia

de colocaciones en los gobiernos mexicanos.

En Tamaulipas, como en otras entidades, la vacunación de los trabajadores de la

educación empezó este martes 20 de abril y con mucha celeridad, en las horas previas al

inicio, se cambiaron las sedes y el calendario de los candidatos a la vacuna. Desconocemos

si fue por el comunicado de prensa que emitió la Sección 30, argumentando que el número

de centros de vacunación era insuficiente.

En la Ciudad de las Cotorras, Victoria, las sedes finales son El Poliforum Cultural

Rodolfo Torre Cantú, en el Centro Gubernamental Bicentenario, exclusivo para profesores

foráneos y el Cuartel Militar del 88º Batallón de Infantería para los maestros de la capital.

Rigo Guevara de la Sección 30, reconoció hay escuelas que no han podido ser

restauradas o, en su caso, hacer las modificaciones necesarias de algunas aulas y anexos,

por lo que dijo en su comunicado “…es necesario que juntos demos seguridad a la

confianza de los padres de familia que nos confían a sus hijos para que estén bien

atendidos, sobre todo seguros en las instituciones educativas del estado.”

Los maestros y demás personal de la educación en Tamaulipas, desde muy temprano

hicieron largas filas para ser vacunados con una sola dosis, soportando las inclemencias del

sol que empezó a caer a plomo después de las 10 de la mañana.

Para los de la Tercera Edad en Cd. Victoria, la vacuna se aplica en los Centros de

Bachillerato Tecnológico y de Servicios (CBTyS) 119 y 236, la Escuela Primaria Leona

Vicario y en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario y la Facultad de Derecho

Victoria de la Autónoma de Tamaulipas.

Detalle: Algo sucedió en el centro de vacunación del CBTyS 119 porque el reporte es

que debiendo empezar a vacunar a las 8 de la mañana, con gente formada desde antes de las

5 AM, fue hasta las 9:55 hrs., cuando se aplicó la primera vacuna. Algo retrasado.

Cierro el espacio con algo que acabo de leer en Facebook, a propósito del COVID-19

«El personal de Salud que muere por el COVID no es ningún héroe, es una víctima del

pésimo Sistema Nacional de Salud em el país. ¿Será en México, Brasil, EU o la India?