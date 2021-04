TAMPICO, TAMAULIPAS, 15 DE ABRIL DE 2021.- .- Personal médico y de enfermería de la Clínica del ISSSTE ubicada en avenida Universidad protestaron este jueves en su centro laboral en demanda porque mejoren sus

condiciones de trabajo ya que tienen 2 años sin aire acondicionado, sin equipo médico y ya están hartos de esa situación por lo que advierten movilizaciones más severas para que la delegación estatal del ISSSTE les atienda sus demandas.

Sagrario Fernández Guardado, líder sindical de los trabajadores señaló que esta

problemática afecta tanto a los más de cien trabajadores que allí laboran como a más de 500

derechohabientes que diariamente atienden.

«Es una situación que le repercute al trabajador, cuando es culpa de las autoridades y que

no han dado la cara desde hace 2 años. No hay insumos, no tenemos Baumanómetro,

trajeron unos que no sirven, no hay termómetros este tipo de material y otro lo dan las

propias enfermeras para atender al derechohabiente pero ya no lo harán porque hacen

«concha» en la delegación estatal y menos resuelven las carencias», señaló.

Dijeron que a causa del calor que hace en esa clínica los medicamentos se echan a perder

«se desmoronan del calor».

Sagrario Fernández indicó que han notificado la situación al encargado de Finanzas del

ISSSTE en Tamaulipas, sin embargo no han obtenido respuesta por lo que no descartaron

parar labores si sus solicitudes no son atendidas.

«Si ellos no dan la cara, sino dan una solución pronta seguiremos con las movilizaciones, ya

no pedimos que en un mes sino inmediato porque ya no tienen credibilidad así nos lo han

venido diciendo durante todos estos 2 años, los proveedores no confían porque no les

pagan, nos tienen que dar una fecha y que se cumpla, sino cumplen no quitaremos de

nuestra mente llegar a parar las funciones, ya 2 años es suficiente dimos tiempo, voto de

confianza la han defraudado», recalcó.

Los trabajadores continuarán con las movilizaciones hasta que se les haga caso, aunque no

se detuvo el servicio médico la manifestación provocó malestar entre derechohabientes que

exigían atención inmediata.

De acuerdo a la Ley General de Salud, dicen que los consultorios médicos deben de tener

ventilación para evitar que virus se acumulen en el interior pero ninguno de los 12

consultorios en los que cada médico atienden 18 pacientes al día cuenta con esa

infraestructura exponiéndolos a virus, principalmente el Covid.