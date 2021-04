Ciudad Victoria, Tamaulipas (6 de abril de 2021).- Agricultores del municipio de Bustamante se manifestaron afuera del Banco del Bienestar ante la negativa de éste para entregarles los recursos del programa federal «Sembrando Vida».

Exigiendo se les haga entrega del pago que les corresponde por estar incorporados al programa del Gobierno federal denominado “Sembrando Vida”, los representantes de este movimiento, José López Mireles y Abel Mireles Vargas señalaron; «desde hace cuatro meses nos debieron de haber pagado».

Los agricultores inconformes refirieron que el depósito sí se está realizando, pero no pueden hacer movimientos en sus propias cuentas del Banco del Bienestar.

«Cuando queremos retirar nos dice que la operación es cancelada por el banco”, manifestó López Mireles.

“El dinero ahí está, no sabemos por qué no no lo quieren entregar, le preguntamos a las cajeras y dicen que el dinero está congelado y no se pueden hacer movimientos”, refirió Abel Mireles Vargas.

Cabe señalar que de acuerdo con declaraciones de los propios manifestantes son 200 los agricultores que se están viendo afectados.