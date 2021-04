CD. DE MEXICO, 14 DE ABRIL DE 2021.- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y nuestra coalición “Va por México”, le da el absoluto respaldo al Presidente y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes tomaron una decisión apegados a la ley, porque es un insulto lo que ha ocurrido, no solo a la participación democrática, también es un agravio a las mujeres, afirmó Alejandro Moreno, dirigente nacional de este instituto político, al referirse al retiro de la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

En conferencia de prensa, durante su gira de trabajo por Sinaloa, el líder priista subrayó que el partido tricolor y los mexicanos no van a permitir la desaparición del órgano electoral, porque “somos un pueblo con vocación democrática donde las elecciones son libres y transparentes y donde todos hemos trabajado durante muchos años para tener esta competencia equitativa y transparente”.

“Hay reglas establecidas y en la competencia democrática la tenemos que respetar y tenemos que respetar a la autoridad y al árbitro electoral que es el Instituto Nacional Electoral”, enfatizó el Presidente del CEN del PRI, tras hacer un llamado enérgico y firme para que eso suceda.

Acompañado por Mario Zamora, candidato a la gubernatura de Sinaloa, detalló a los representantes de los medios de comunicación que los de Morena no solo quieren desaparecer el INE, sino todos los organismos autónomos, como el INAI, el INEGI, el CONEVAL, “todo lo que pueda medir su gobierno, porque los morenistas no han dado resultado”. Dejó en claro que hoy, atacan a la autoridad electoral que calificó la elección en 2018, y con la que ganaron.

“Morena está preocupado porque sabe que les vamos a ganar”, destacó Alejandro Moreno, para luego evidenciar que la actual Administración federal no ha bajado los precios de la gasolina, del gas, o de la energía eléctrica, que no todos los estudiantes tienen becas, así como la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres, de crecimiento económico, de seguridad y atención a la salud.

“México es el país que tiene la mayor tasa de letalidad en el mundo y no han sabido dar resultados, no hay medicamentos, no hay atención. Entonces, es increíble que hoy pretendan desvirtuar lo que ocurre en el país”, enfatizó el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

El exlegislador aseveró que la coalición “Va por México” y “Va por Sinaloa” es una coalición potente y robusta, a la que ataca Morena porque sabe que va a ganar el próximo 6 de junio. Por ello, convocó a que haya un nuevo contrapeso y equilibrios en el Congreso de la Unión, para con una nueva mayoría, generar oportunidades para todos los mexicanos.