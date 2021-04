¡Ved los buenos y justos! ¿A quién es al que mas odian? Al que rompe sus tablas

de valores, al quebrantador al infractor: -pero ese es el creador. Compañeros para

tu camino busca el creador y no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. En la

creación busca el creador que escriba nuevos valores en tablas nuevas. Y tú,

primer compañero mío, ¡descansa en paz! Bien enterrado en tu árbol hueco, bien

te he escondido de los lobos. Así Hablo Zaratustra, Frederick Nietzsche.

¿Les dice algo esta reflexión de Nietzsche? Si bien es cierto que la política es para

los poderosos que cuentan con recursos, también caben los románticos y

soñadores, sólo cuando a los que detentan el poder les conviene.

AMLO es el creador de todo este desbarajuste político nacional, cambio las reglas,

por 13 años jugó la política soñadora de principios y valores, en dos elecciones fue

bateado y ninguneado dejándolo como aprendiz de brujo, mal parado y chiflando

en la loma, aún se recuerda como desdeño a la maestra Elba Esther Gordillo por

cuestión de congruencia política, echándola en los brazos de Calderón.

En la pasada elección presidencial trastoco esos valores y se volvió pragmático,

atrayendo los cuadros políticos de sus otrora enemigos, por ello panistas, priistas,

perredistas, verdes y demás se sumaron a la 4T, haciéndolo presidente.

Ese sistema lo copiaron los contrarios a lo largo y ancho del país, no de balde

encontramos a Ricardo Anaya recorriendo el país tal y como lo hizo AMLO, vimos

como en Tamaulipas se sacrificaron cadáveres políticos panistas como Chava

Rosas para poner a Yahleel Abdalá arrebatándosela a los rescoldos priistas.

MORENA continuó con la misma tónica, Reynosa el bastión del panismo y feudo

del gobernador CDV, impuso al hijo de Maki Ortiz la alcaldesa, Carlos Peña Ortiz,

¿pragmático no? Nuevo Laredo es similar, se impuso a Carmen Lilia Canturosas

la única que podía hacerle frente al partido en el poder y de características

similares a Yahleel Abdalá.

La decepción está dentro del panismo, priismo y morenismo y el júbilo que

despertó en los partidos bisagra que alcanzaron candidaturas inimaginables por

carecer de membrecía.

Por abajo del agua se juegan las contras, panistas, priistas y morenistas

inconformes, el fiel de la balanza lo juega Francisco Chavira con su organización

acomodaticia que dice ser pro 4T, pero juega al esquirol, si hablo de la Ruta 5 de

Manuel Espino, donde Chavira es Secretario General.

Ahora observamos que un grupito de embozados y con camisetas de Morena se

pasó a las filas de Yahleel Abdalá, dicen que apoyarán a la candidata no al

panismo, ¿Cuáles principios, cuáles valores? Juegan el nuevo juego que es el

chapulineo inaugurado por Morena.

Los que quedaron en el camino les dejan su partido para que se entretengan y a

vuelta de año se los quitarán nuevamente para usarlo con candidatos

convenientes al poder en turno, después se los volverán a dejar para que se sigan

divirtiendo al juego de la democracia. Repito esto es para toda la partidocracia, no

privativo de un solo partido.

AMLO trae su bronca monumental con algunos protagonistas del poder que

usufructuaron el país por 36 años, la 4T es un proyecto nacionalista que ve en pro

de las mayorías, ni por asomo socialista, obviamente que traerá otros beneficiarios

económicos, otros grupos empresariales, con otras reglas, vivimos en un sistema

capitalista, no seamos ingenuos.

La 4T tiene su bandera en el combate a la corrupción que ya es mucho, cambio de

políticas públicas, saneamiento del poder judicial y un nuevo código moral, por lo

que los compañeros que se sienten traicionados por ser fundadores del

movimiento deberán de analizar que Morena pasó a ser un partido más como los

demás.

Hagamos de cuenta que es el PRI de los 70s. con el Nacionalismo Revolucionario

de bandera, sólo que, sin las reglas de la disciplina partidista que le permitió ser

una aplanadora por 70 años, porque te decían ahora no te tocará por cuestiones

de tiempo político, pero a la otra eres tú ¡te lo cumplían! Hasta que llegó el pelón

infernal.

El partido de Morena no tiene liderazgos, mata y aniquila a los nacientes

miembros bien intencionados, al presidente ya no le interesa MORENA, es un

partido central manejado desde la CDMX, o se reforma o desaparecerá, porque un

partido que no respeta a sus miembros no tendrá huesos viejos, eso lo tendrán

que analizar los demás partidos como el PAN que también traicionó a sus cuadros

políticos.

Decía Emiliano Zapata “Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona,

nunca”.

Mañana será un día crucial para Tamaulipas, se decide el desafuero del

Gobernador Tamaulipeco, si es positivo, tendremos nuevo gobernador, si es

negativo se irá hasta los cuernos de la luna y podría estar naciendo un candidato a

la presidencia, si se le enjuicia habrá desbandada política y estaríamos viendo la

caída del régimen panista en la entidad.