CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 29 DE ABRIL DE 2021.- El presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Eduardo Salman Orozco, llamó a candidatos a alcaldes y diputados locales por ciudad Victoria dejar de lado la ‘guerra sucia’.

Dijo que el desarrollo del proceso electoral debe desarrollarse en el marco del respeto y con propuestas cuidadas que incentiven al electorado acudir a las urnas el próximo domingo 6 de junio a emitir el sufragio con confianza y tranquilidad.

«Invitamos a todos los candidatos a que sean campañas de propuestas viables y no donde de guerra sucia porque eso no construye, no ayuda en nada a la ciudad que esta en un punto donde se requieren propuestas que ayuden a vivir en una mejor ciudad para todos» comento.

Salman Orozco lamentó el hecho donde perdió la vida el candidato del Verde Ecologista por lo que insistió en exhortar a los aspirantes a cargos de elección y dirigentes de partidos actuar con mesura para evitar se ‘enrrarezca’ el proceso electoral.

En cuanto a este ultimo, el presidente del comercio organizado dejo abierta la posibilidad de que Canaco Victoria convoque en próximos días a los aspirantes a la alcaldía a un debate y presentación de propuestas enfocadas al sector empresarial.