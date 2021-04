TAMPICO, TAMAULIPAS, 20 DE ABRIL DE 2021.- Al cumplir 11 años de haber sido afectados por el derrame de petróleo que hizo en el Golfo de México la empresa British Petroleum, pescadores protestaron este martes en la plaza Hijas de Tampico para exigir la indemnización que dicen les corresponde por derecho y advierten que no quitarán el dedo del renglón hasta que se les haga justicia.

Hermilo Martínez Durán, uno de los afectados, señala que en este problema hay

aproximadamente 50 mil afectados quienes se dicen olvidados por el gobierno federal ya

que cuando era presidente de los EU, Barack Obama a los pescadores extranjeros los

indemnizaron con 10 mil, 20 mil y 30 mil dólares por familia e incluso les dieron 5 mil

dólares a personas que ni pescadores son y a los mexicanos Felipe Calderón no los apoyó y

no les dieron y hasta la fecha no les han dado absolutamente nada.

«Esta empresa derramó petróleo en Louisiana en el Golfo de México hace 11 años y nadie

nos ha dado nada, estamos olvidados por el gobierno y con el derrame es fecha que sigue la

afectación en las especies marinas y eso nos ha perjudicado a nosotros», indicó.

Los inconformes señalan que hace dos años, aún en el mandato de Enrique Peña Nieto y

estaba Videgaray también y la empresa BP desembolsó un apoyo de 25.5 millones de

dólares para indemnizar a los pescadores mexicanos pero aseguran que nunca entregaron el

recurso.

Dicen que ya han ido a México cuando aún era presidente Peña Nieto y ahora con López

Obrador y no los han recibido pero les aseguran que los van a apoyar y que van a investigar

el caso.

Los pescadores advierten que van a seguir protestando hasta que se les haga justicia pues

ellos han tenido que trabajar como albañiles, pintores u otros oficios porque su actividad, la

pesquera está detenida.

«Los barcos están parados, por eso queremos Justicia para que el pescador tenga bienestar

como todas las familias. El derrame afectó, aventaron un polvo y eso en vez de deshacer el

chapo lo hundió y mató toda la fauna, todo lo que había, ahorita sacamos en las redes

pedazos de chapapote, petróleo, después de diez años siguen saliendo en las redes, el

camarón sale con manchas de petróleo y se está muriendo», recalcaron.

Aseguran que hay menos camarón ya y tiene menos ingresos por lo que para solucionar el

problema hay dos opciones: o los liquidan a todos los pescadores o les dan el apoyo.

«Y que se queden con el mar, nosotros somos ejidatarios del mar, por generaciones, mi

abuelo fue pescador, mi padre, yo y mi hijo. Somos entre 25 mil y 50 mil Pescadores

legalizados porque hay muchas personas que despican camarón pero allá el gobierno se

encargará, vamos a hablar de los barcos camaroneros, que nos liquiden para que puedan

quitar los barcos y llevárselos porque es lo que no quieren que andemos pescando y

estorbando porque van a meter plataformas, tubería y van a sacar el petróleo porque ya

encontraron bastante aquí enfrente de Tampico», detallaron los inconformes.

Comentan que si situación es difícil porque a donde pescaban antes, donde había camarón

ya no pueden llegar porque hay plataformas, un tubo abajo y se corre mucho peligro.