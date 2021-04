CDMX.- 05 ABRIL 2021 El pasado 25 de marzo para el programa Pinky Promise de YouTube, Cantú reveló cuáles fueron los motivos por los que el dúo juvenil se separó, al parecer dichas razones son suficientes para que la artista descarte cualquier posibilidad de reencuentro.

“Yo sé que él (Mario Sandoval) se expresa muy bien de mí y se lo agradezco, pero nunca haría un reencuentro de Lu, siempre me preguntan eso pero no, sorry”, reveló para Karla Díaz, conductora.

Uno de los éxitos más memorables de Lu fue el tema Por besarte, el cual formó parte de la musicalización de la telenovela Rebelde. En Pinky Promise la cantante le reveló a Karla Díaz que comenzó su camino como solista porque sentía que en la agrupación no se respetaba su trabajo musical.

También contó que Sandoval mandó un correo donde Cantú tenía que comprometerse a condiciones que la convertirían en su empleada, las condiciones eran que no podía componer más canciones ni involucrarse en los álbumes, que él decidiría la nivelación de su voz en los discos y que ella no podría opinar sobre la producción de los shows. Paty Cantú no aceptó tales condiciones y eso significó la separación de Lu.