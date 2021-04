TAMPICO, TAMAULIPAS, 25 DE ABRIL DE 2021.- La organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans AC y

«Tendremos Alas A.C» se sumó a las peticiones realizadas por las vocalías de la sociedad civil en el CONASIDA al INSABI en cuanto a la oportuna distribución de medicamentos para pacientes que viven con VIH y que de ella dependen para mantenerse con vida.

Ana Karen López Quintana, presidenta y fundadora de la ONG, Tamaulipas, Diversidad

VIHDA Trans dijo que pese a que el gobierno federal niegue desabasto, está documentado

que en las Clínicas de PEMEX de Coatzacoalcos, Veracruz hay usuarios que en lo que va

del año en dos ocasiones no le han surtido sus recetas.

«Ante la falta de una cultura de queja y denuncia por parte de los derechohabientes de las

instituciones esta situación empeoraría si no se transparentan los procesos de compra y

distribución por parte del INSABI», resaltó.

López Quintana añadió que también está documentado que a los adultos mayores y en

general a las personas que padecen de presión alta no se les está entregando en el IMSS de

La Morita sus medicamentos de la presión desde hace ya dos meses por lo que invitan a la

sociedad a que presente su queja correspondiente ante las Comisiones de Derechos

Humanos.

Hizo ver que las y los vocales de la sociedad civil del Consejo Nacional para la Prevención

y Control del VIH y el sida, CONASIDA, desde que se anunció el proceso de compra de

medicamentos por parte del ejecutivo federal para 2021, han solicitado reunión con el

Instituto de Salud para el Bienestar (encargado de la compra junto con la Oficina de las

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, INSABI/UNOPS), a través de la Secretaría

Técnica del CONASIDA, es decir, el CENSIDA.

La intención era y sigue siendo conocer los procesos, cantidades y el modelo de

distribución a implementarse en la licitación 2021 para los antirretrovirales.

Cabe señalar que el Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cuenta

pública 2019, mencionó que la gestión de la SHCP en la adquisición consolidada de

medicamentos para ese año fue deficiente y su acceso no fue efectivo poniendo en riesgo la

vida de las personas, por lo que no se garantizó el derecho a la Salud para la población.

Por lo anterior, resulta estratégico conocer y transparentar el avance en los procesos por

parte del INSABI.

«En todas las reuniones para el seguimiento del proceso de compra de antirretrovirales que

se llevan a cabo en el marco del CONASIDA en las que participa el INSABI, los

representantes de este Instituto han ofrecido distintas versiones en relación tanto de la

compra, como de su distribución. Se informó que había claves que no iban a ser licitadas

por la UNOPS debido a que no alcanzaban criterios técnicos, y, por lo tanto, se debía

generar una licitación a cargo del INSABI para esas claves. Semanas después, los mismos

representantes informaron que las instituciones (IMSS, ISSSTE, CENSIDA) deberían de

generar la compra de medicamentos de acuerdo con el Oficio No INSABI-UCNAMEMCA-91- 2021, donde se menciona que existen claves de medicamentos que están excluidas

de la compra de la UNOPS, claves que no fueron adjudicadas debido a que no había

ofertantes, medicamentos que no se adjudicaron o fueron adjudicados parcialmente»,

detalla.

En esta lista, dijo, existen medicamentos para VIH que a la fecha no han sido comprados,

según se observa en la base de datos realizada por el INSABI, y presentada en la mesa de

trabajo para el seguimiento de la compra de medicamentos antirretrovirales. A lo anterior se

suma el hecho de que no hay certeza de cuándo y de qué manera estarán disponibles los

medicamentos antirretrovirales que sí serán comprados por UNOPS.

Ante los cuestionamientos realizados en las reuniones virtuales sobre la falta de

transparencia, contradicciones, versiones distintas sobre la contratación de los operadores

logísticos necesarios para la distribución de medicamentos y el nulo avance de las 14 claves

que deberá comprar el INSABI, su representante, Lic. Teresa Lozada, mencionó que no

aceptaría dichos cuestionamientos y por lo tanto se retiraría de la mesa, lo cual ha hecho.

En las últimas reuniones el INSABI se ha negado a enviar un o una representante.

«Dado a lo anterior, las vocalías de la sociedad civil en el CONASIDA, y amparados en el

derecho que nos otorga el artículo 8º Constitucional, demandamos lo siguiente:

1.- Que la Secretaría Técnica del CONASIDA convoque a una sesión extraordinaria, para

atender los problemas planteados en la adquisición y distribución de compra de

medicamentos antirretrovirales para el Sector Salud.

2.- Solicitamos reunión con carácter urgente con el Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar,

Director del

INSABI, para retomar el proceso de la licitación 2021 en el pleno del CONASIDA.

3.- Garantizar la trazabilidad en la distribución de los medicamentos antirretrovirales.

4.- Generar un diagnóstico situacional de la licitación 2021 para planear el proceso

licitatorio 2022, para garantizar que no se repitan los errores que hasta fecha persisten.

5.- Contar con un sistema electrónico para que las personas puedan ver los niveles de

inventario y disponibilidad en las farmacias de los medicamentos antirretrovirales en todo

el Sector Salud».