CDMX.- 13 ABRIL 2021 Los Xolos de Tijuana anunciaron la salida de su técnico Pablo Guede, de la dirección técnica, agradeciendo su desempeño en los últimos meses.

Tras un torneo irregular, Guede decidió poner fin a su travesía por los Xolos, luego de la derrota el día de ayer frente a Mazatlán, condenándolo a tomar la decisión de abandonar el equipo.

En la rueda de prensa después del partido, mostró mucha impotencia y frustración tras la remontada sufra. «Te da mucha bronca, mucha tristeza perder un partido como lo perdimos (…) no sé que responder porque no es fácil, no puedes ir ganando 2 a 0 en casa y perder el partido», comentó Pablo Guede, antes de tomar la decisión de renunciar.

Algunos rumores sitúan a Miguel Herrera, como la principal opción de asumir la dirección técnica de los Xolos, sin embargo, hasta los momentos se desconoce el sustituto de Guede.