TAMPICO, TAMAULIPAS, 27 DE ABRIL DE 2021.- Locatarios de los mercados en Tampico hicieron una serie de peticiones a la candidata a presidenta municipal Olga Sosa Ruiz, durante una reunión de trabajo para sentar las bases de una nueva manera de trabajar y organizarse, a efectos de que estos centros de abasto sean funcionales y rentables, “no sólo edificios bonitos para tomarse la foto del recuerdo”.

Desde su gestión como diputada federal, Olga Sosa ha mantenido un contacto permanente con los locatarios, que tienen una problemática que desde lo local nadie atiende; pero ahora en su calidad de candidata a presidente municipal de Tampico ha manifestado su compromiso de trabajar de la mano con los locatarios de los mercados, sin distingo, con una política de apertura al diálogo y sobre todo de soluciones realistas.

Los comerciantes han registrado bajas ventas desde que las rutas de transporte público quedaron lejos del mercado, porque muchos de los clientes se desplazaban en transporte público, lo que ha sido planteado a las autoridades sin obtener respuesta, dijeron los locatarios a Olga Sosa.

Por su parte la candidata de la Cuarta Transformación fiel a su compromiso de no dar falsas esperanzas, dijo que los locatarios merecen soluciones a toda su problemática, hay que encontrar los acuerdos para que la actividad comercial que desarrollan sea rentable y no se vean “estrangulados” por las bajas ventas, además que en su momento, designará a un subdirector de mercados sensible y que esté al pendiente de esta importante labor para dar soluciones.

Los comerciantes del Mercado Madero solicitaron que este centro de abasto no sea demolido y que reciba mantenimiento para estar en buenas condiciones para su actividad comercial.