CIUDAD DE MÉXICO, 6 DE ABRIL DE 2021.- Alfredo Adame no busca ser diputado federal para chingarse 25 millones de pesos, así lo aseguró en una entrevista que ofreció a Excélsior con motivo del audio filtrado entre la noche del domingo 4 y madrugada del lunes 5 de abril y del cual dijo tener pruebas que se trata de una edición armada.

“No tengo ninguna necesidad, yo nací rico y después me hice más rico gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi dedicación; todo lo que tengo me lo ganado yo a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de pues darle día con día y durísimo a todo lo que he hecho en mi vida”.

El candidato del Partido Redes Sociales Progresistas señaló que el presupuesto para su campaña es de 600 mil pesos y que él mismo pondrá 200 mil pesos para los gastos de su equipo.

“El presupuesto de mi campaña no pasa de los 600 mil pesos y eso ya de verdad por bondad del partido, porque no debería de ser más de 200 mil, pero bueno a mí ni siquiera me dan el dinero; a mí me dan los espectaculares, me dan las lonas, me dan las bardas, me dan los flyers, todo el material impreso, todo lo que es aire, todo eso me lo da el partido y eso es un gasto muy considerable; y después yo como Alfredo Adame pues posiblemente tendré 200 mil pesos para el agua de mis brigadistas, sus alimentos, gasolina, perifoneo todo este rollo y te estoy hablando de allá de una cantidad muy fuerte”.

Adame dijo que realizó un peritaje con un ingeniero de audio en el estudio Track 3 y encontró siete traslapes o ediciones de audio, lo que evidenciaría un complot en su contra, el cual atribuye a Carlos Trejo, el Rey Grupero y Pablo Mendizabal, aunque sería otra persona quien grabó el audio filtrado.

“Son de diversas conversaciones, y por qué te lo digo, porque él que yo sospecho que es vino aquí a mi casa más de cinco veces y tuvimos largas conversaciones, entonces pues yo hablé de muchos temas y por eso tiene la oportunidad de editar y poner primero lo de los millones, y luego manipular el audio y acomodarlo a su conveniencia para que yo diga lo que no dije”.

A dicha persona dice tenerla ubicada en un 95 por ciento, pero que no ejercerá acción alguna contra él ni contra quienes piensa están detrás de la filtración. Reiteró a Excélsior como en varios de sus pronunciamientos públicos que no hablaba de robarse 25 millones de pesos, sino que el audio original hablaba de una transacción de cubrebocas n95 modelo 1860 de la marca 3M, los cuales comercializó de marzo a noviembre de 2020.

“40 millones de cubrebocas 3M 1860 a 48 pesos más o menos qué es lo que andaba más o menos en el mercado, 3M lo estaba dando entre cuatro y cinco dólares (20.44 pesos por dólar, tipo de cambio del 24 de marzo de 2020 de acuerdo al DOF, día que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia), entonces el dólar a $19, más una comisión que se le metía al comercializador, el dealer o como lo quieras llamar, entonces 40 millones te da una cantidad aproximada de 2000 y cacho de pesos(sic) y el 3% de la comisión resulta en 80 millones de pesos que se reparten entre cuatro o cinco que son los que tenemos que ver en el negocio”, fue la cuenta que hizo el candidato a Excélsior para explicar los primeros segundos del audio filtrado

“Cuando yo digo 40 millones y nos chingamos 25, estoy diciendo de 40 millones de cubrebocas la comisión que nos queda son 25 millones de pesos, al grupo que estábamos haciendo”.

Comentó también que no se concretó dicha ganancia y que no haría públicas las facturas y cuentas de esa transacción.

“Sería ilógico que yo te dijera: ‘si ahí te va mi contador y él te enseña todos los papeles y todo de la mascarilla 3M 1860’; te puedo enseñar fechas en las que fuimos a Pantaco a recoger mercancía, fechas en las que fuimos a entregarle al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y todo ese rollo, pero decirte bueno y por qué sí aquí la médula del asunto no es la comercialización de la de la mascarilla si no es un audio editado o manipulado que me quiere difamar y calumniar”.

Dijo también que la estrategia de Redes Sociales Progresistas no es sumar diputados para completar la mayoría que Morena quiere conservar en la Cámara de Diputados.

“Redes sociales progresistas no está caminando con nadie, ni nada, lo que yo digo es que la Cámara de Diputados si no le dan las cuentas al señor presidente para tener la mayoría pues va a tener que recurrir, como lo han hecho mil veces, a un partido más chico”.

Y agregó que RSP no necesita de coaliciones y menos con Morena. “A Morena no se le quiere pagar nadie ahorita, porque Morena se acabó y te lo digo muy claramente el voto de castigo es terrible, va a ser terrible en estas elecciones, Morena no existe”.

Reiteró también que nadie es dueño del partido por el que contiende, pero sí recibieron la orden de no atacar ni al presidente, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Marcelo Ebrard, porque lo que buscan es sanar al país y no dividirlo.

Adame aseguró que RSP le refrendó su confianza y que para él no significó nada la filtración del audio.

“No renunció a la candidatura no renunció y este es el momento de mostrar de qué estoy hecho, yo sí estoy hecho de otra manera, yo sí soy de adeveras y este es uno de los momentos para los que mi padre me preparó desde niño, a mí a los 11 años un día me dijo mi papá nunca le tengas miedo a nada ni a nadie”.

Aunque si no gana la elección tampoco dijo precocuparle porque volvería a pasear en moto con su novia y buscar ayudar a la gente a través de su fundación. Dijo no ser un político improvisado pues es nieto del ingeniero Julián Adame Alatorre, diputado constituyente en 1917 quien participó en la redacción del artículo 123 constitucional.