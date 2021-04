Dallas, Texas.- Para la Federación Mexicana de Futbol no es negocio presentar a la selección azteca en Europa, ahora tras que Texas levantara las restricciones que se habían impuesto por causa del coronavirus a espectáculos masivos, el juego México contra Islandia podrá llevarse a cabo en el ATT Park de Arlington el próximo 30 de mayo.

Los directivos mexicanos no perdieron el tiempo y tomaron la decisión que permitirá al tricolor presentarse de nuevo en una cancha, que es como su segundo hogar, por la presencia de miles de connacionales que asistirán al partido.

Aunque aún no se ponen a la venta los boletos, el juego ya ha causado gran expectación entre la fanaticada mexicana que vive en Texas, incluso cientos de ellos que podrían viajar desde estados vecinos como Arizona, Nuevo México y California para ver al Tri.

En lo deportivo sera una oportunidad para el entrenador argentino Gerardo Tata Martino de observar a jugadores ofensivos que le puedan funcionar en el ataque, para ese juego ya podrían estar disponibles el tamaulipeco Alan Pulido (lesionado) y tal vez también el icónico Javier “Chicharito” Hernández, si es que el tapatío inicia bien de arranque su participación en el LA Galaxy de la MLS.

Suplir a Raúl Jiménez en la delantera del tricolor ha sido el “coco” de Martino lo que podría complentar también con el delantero americanista Henry Martin.

Para Carlos Vela el regreso al tricolor parece estar minado tras su negativa en el pasado a integrarse cuando fue llamado por Martino, el mensaje del entrenador argentino fue claro desde entonces cuando señaló que su delantero de cabecera era Raul Jiménez.

Aunque Vela tenga de nuevo un temporadón en la MLS, parece que las posibilidades de retornar al tricolor son mínimas, porque Martino ha optado por buscar en otros delanteros el poder ofensivo que necesita en el ataque de la selección azteca.

La última vez que México enfrentó a Islandia los tricolores los golearon 3-0 esto ocurrió el 23 de marzo del 2018, los islandeses no son un equipo de elite en Europa y el juego parece ser un mero trámite para conservar el “nivel y roce” que Martino quiere para México al enfrentar a selectivos del viejo continente.