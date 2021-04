TAMPICO, TAMAULIPAS, 7 DE ABRIL DE 2021.- Colectivos del sur de Tamaulipas acusan al comisionado estatal de

discriminarlos y negarles búsqueda en algunos municipios de esta entidad por lo que exigen su

destitución; incluso advierten movilizaciones en la Ciudad de México para poner al descubierto a

nivel central las irregularidades que dicen están cometiendo en esa dependencia.

Dulce Vallejo, presidenta del Colectivo Justicia Tamaulipas sur señaló que el encargado de la

Comisión estatal de búsqueda de apellido Macías no atiende las solicitudes hechas desde el año

pasado pero para otros colectivos sí las hay.

Revela que pretextan que hay pandemia pero así como para actos políticos sí hay semáforo verde

piden que lo haya para búsquedas. «Yo también quiero encontrar a mi hijo desaparecido desde

hace diez años pero incluso me han dicho por oficio que mi hijo desapareció en Tampico y que

aquí lo debo encontrar, qué estupidez», recalcó al señalar que ella y otros Colectivos quieren

buscar en Reynosa y también en Abasolo y Jiménez.

Dulce Vallejo dijo que es necesario que destituyan a Macías y pongan a una persona sensible al

dolor de los demás y advirtió que sino los atienden en sus solicitudes se van a ir a plantar a la

Fiscalía y a Derechos Humanos, «vamos a levantar también denuncia pero no vamos a ir a Victoria

sino a México para que vean la cochinada que están haciendo que no se vale » finalizó.