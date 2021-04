Gracias a la paridad de género que ahora tiene que aplicarse, muchas mujeres con capacidades intelectuales tendrán oportunidad de llegar a ocupar cargos de importancia como presidentas municipales, diputaciones locales y federales, lo cual me da muchísimo gusto porque sé que ahí afuera hay grandes mujeres que ayudarán mucho a mejorar la ciudad en todo sentido.

Pilar Gómez nos comentó en un encuentro con mujeres periodistas que su chamba es con la mujer, en favor de la mujer y tal vez sea feminista o no, pero está con las mujeres, apoyando desde su trinchera.

También prepara una estrategia contra los boots de las redes sociales que la atacan sin ton ni son al amparo de que no aparece nadie atrás, además de que a recibido amenazas de los mismos bots.

Pilar Gómez habló de la necesidad de tener sensibilidad a la hora de gobernar, si bien es cierto una persona con un cargo tan importante debe tener control de sus sentimientos, entre otras cosas más, pero…. hay que tener corazón siempre.

Claro que no todo es miel sobre hojuelas y existen comentarios negativos hacia su persona, pero esto no le impide seguir trabajando, ya que lo más importante es sacar el trabajo.

Me da mucho gusto saber que cada vez más mujeres se involucran en la política y se que llegarán muy lejos, porque se preparan día a día para seguir aprendiendo, su capacidad profesional es impresionante, solo hace falta que entre todas nos apoyemos y no que nos pongamos zancadillas y nos demos piquetes de ojo.

Any Saldaña del Movimiento Ciudadano va por la diputación federal y parece que va fuerte tiene experiencia en trabajo por las mujeres y esperamos que si llega lo haga, tal como esperamos que hagan todos los candidatos y candidatas que ganen.

Mientras tanto, Oscar Almaraz quien va por la diputación federal y otros han declarado que van a trabajar en pro de la mujer, es bueno escucharlo y leerlo, pero hay que verlo en los hechos, que se aplique lo que se dice.

Hay que recordar que trienios de diputaciones del Congreso de Tamaulipas van, igual que los trienios de presidencias municipales o sexenios de diputaciones federales, senadores y gobernadores y no hay mucho avance en estrategias contra quienes atentan contra la mujer, muestra de ello es que los casos aparecen todos los días.

Usted que está leyendo esto, analice muy bien su voto, considere quien hizo mejor papel, a quien si vio trabajando y que gane el mejor, no olvidemos que lo más importante es que nuestra ciudad y nuestro Tamaulipas crezca.

Brissiario.- Ojo candidatos y candidatas no todo lo que sale en medios tele, radio, prensa escrita y medios digitales es producto del trabajo de su encargado o encargada de prensa, porque he escuchado cómo se adornan presumiendo un trabajo que no hicieron, así que mucho ojo con sus voceros o encargados de prensa… jajaja

