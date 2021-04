Con las campañas a todo lo que da, los actores políticos comienzan a hacer sus análisis y en base al trabajo realizado, los acuerdos o componendas jajaja, ya tienen un pronóstico reservado de cómo puede teñirse el mapa electoral este 6 de junio en Tamaulipas.

Se comenta, se dice y se señala que la contienda será entre MORENA y el PAN, esto debido al poder que tiene el PAN en el estado, aunque la marca de MORENA que desde la Ciudad de México trae implícito el nombre de Andrés Manuel López Obrador pesa, más que los candidatos designados jajaja.

También se dice que aunque los perfiles de los candidatos no sean los más óptimos, según la misma gente de MORENA, el peso que trae el nombre de AMLO va a generar que se gane aquí en Tamaulipas 12 de los 22 distritos electorales, en los lugares de mayor fortaleza

En una compartida de alimentos, integrantes de Morena comentaron que los municipios con fórmula pasarán a mostrar la marca de Morena, será o es la esperanza que tienen.

Porque hay mucho resentimiento al interior y al exterior, nomás los que quedaron fuera de la jugada, que se apuntaron para competir y nada, ni las encuestas les mostraron, sino que imperó la dedocracia.

Incluso hasta dobletearon registro y dejaron fuera a Edna Rivera, de las diputadas más aguerridas en el Congreso de Tamaulipas, quien de paso les dijo que vendieron las candidaturas y tal parece que si, impusieron a Carlos Peña Ortíz, hijo de la presidenta municipal, Maki Ortiz, el ya famoso Makiquito que por cierto es uno de los triunfos que se pronostican. Aunque habrá que ver quienes de los no agraciados mueven su estructura a favor de los contras, para mostrar que ellos eran los que garantizaban el triunfo.

En la zona sur el señor que ha hecho talacha es Adrián Oseguera Kernion en Madero por Morena , igual que Chucho Nader del PAN en Tampico van por la libre, mientras que en Altamira, señalan que Ciro Hernández no cristalizará su sueño y que Armando Martínez lo despertará. ¿Será?

La que anda muy movida acompañando a los candidatos y candidatas a diputados y presidencias municipales es la ex diputada Rosa María Muela Morales que anda haciendo talacha con todos los candidatos y candidatas de todo el estado, ella va por la pluri.

Mientras que este lunes, anduvieron quemando tenis en recorrido, el grupo compacto panista, encabezado por Pilar Gómez a la presidencia municipal de Victoria; Arturo Soto por la diputación al Congreso de Tamaulipas y el adoptado jajaja, Oscar Almaraz, candidato a la diputación federal , acompañado por el dirigente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú, mejor conocido como “ El cachorro “, el cortado que no acompañó al grupo fue Mario Ramos quien se aventó recorrido aparte.

Brissiario.-Por cierto, qué tanto le cree a los candidatos y candidatas, pues todos mencionan que van hacer esto, otros que van a bajar recursos y nada, la pregunta obligada porque no lo han hecho desde su anterior cargo o porqué no ayudan al que gana aunque no sea de su partido, digo si hay amor por Tamaulipas y sus municipios esta sería una buena forma de demostrarlo o usted qué opina…