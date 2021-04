UNO.-En política nada es casualidad, política son intereses de grupo o personales, acuerdos incluso

por debajo de la mesa y mire que Rigo Ramos, desde la ciudad fronteriza de Reynosa, señaló que

Tamaulipas esta incendiado y con las designaciones de MORENA, no sólo se traiciona a los aspirantes

a un cargo de elección popular, “se traiciona a la democracia de Reynosa y al pueblo tamaulipeco”.

El diputado local con licencia en conferencia de prensa fue tajante “Ernesto Palacios y el presidente

de MORENA Mario Delgado actuaron de manera arbitraria, autoritaria con sus imposiciones y con

el registro de candidatos que no cumplen con los requisitos, menos con los tiempos, violando las

formalidades y las disposiciones electorales”.

Rigo Ramos, era el candidato natural a la alcaldía de Reynosa, posibilidad que le fue arrebatada

después de que MORENA de Mario Delgado registró como candidato en ese municipio fronterizo a

Carlos Peña Ortiz, “el Makito” lo que el legislador con licencia determino como una traición a la

democracia de México.

Con sus registros y designaciones MORENA, desencanto a muchos electores eso fue más de lo

mismo y a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un alto porcentaje de

aceptación entre el pueblo de México al menos en Tamaulipas ya hubo una fractura en este instituto

político provocada nada más y nada menos por Mario Delgado.

Como en el caso de Reynosa, también en Tampico no fue muy bien aceptado el registro de la ex

priista y ex integrante del Partido Encuentro Social, Olga Sosa Ruíz, ahora candidata de MORENA a

la alcaldía del puerto Jaibo, o Eduardo Hernández Chavarría, también ex priista y ahora abanderado

de MORENA a una diputación.

En Victoria, todo parece indicar que se quedaran con las ganas de ser candidatos a la presidencia

Municipal Ismael Valdez y Luis Torre, de quienes nada se sabe después de que se dio a conocer que

es el ex priista Eduardo Gatas quien abandera el proyecto MORENA a la alcaldía de Victoria,

quien sabe que desde ahora empieza a cuestas por la molestia de estos dos suspirantes que ya se

sentían seguros.

Se habla de muy buenas negociaciones, de la venta de candidaturas de MORENA al mejor postor

principalmente en Reynosa, claro que las malas decisiones tendrán sus consecuencias el 6 de junio, y mire que en este tipo de acuerdos aunque con un perfil bajo y en algunos casos a escondidas de compañero de Mario Delgado, anduvo por tierras Tamaulipecas, Erasmo González Robledo.

DOS.-Ya no le entendí, dice Enrique Cárdenas del Avellano cuando refiere que algunos priistas andan

de panistas, los panistas de priistas y ahora hasta de MORENOS.

El candidato a la diputación federal por el distrito V habla de contrarrestar a MORENA, habla de

mejorar las condiciones de vida, la infraestructura y los programas de atención a los ciudadanos, de

reivindicar la política y el trabajo legislativo, porque los diputados no tienen ni idea de lo que votan.

Quieren 60 días de despensa o 3 años de beneficios, dentro de unos años la gente va empezar a

tener más necesidades dice y remata, el Gobierno estatal y municipal se ha ensañado con Victoria,

por eso es su interés de ser legislador y sobre todo de entrarle al quite por Victoria abanderando al

PRI.

“Yo estoy haciendo mi campaña a Melhem, lo tengo por un lado dice cuando se le cuestiono si

confiaba en la estructura, números y estrategias del partido”.

TRES.-Después de que la junta de coordinación política del Congreso de la Unión discutiera y votará

un proyecto de controversia constitucional en contra del Congreso del estado en relación al blindaje

para el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Jerry Peña y sus muchachos

decidieron dar marcha atrás a sus recién aprobadas reglas procedimentales sobre el desafuero.

Dicen los legisladores a través del Diputado Félix García Aguilar, que el acuerdo sobre las reglas de

homologación, lejos de representar un intento de blindaje institucional representa el cumplimiento

de sus obligaciones, sin embargo solicitó y logró dejar sin efectos dicho acuerdo y así contribuir a

eliminar falsas interpretaciones…

CUATRO.-Finalmente y en el último día para hacerlo ante las autoridades electorales se registró

Ivette Bermea, como candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia Municipal de

Matamoros.

La diputada local con licencia trae buena aceptación entre la población de la ciudad de Rigo Tovar,

trae buena intención y ganas de hacer las cosas bien, lo malo es el lastre que representa su marido,

Carlos García, quien ya mordió polvo con Mario López actual alcalde de la tres veces heroica y quien

tiene en su haber el despido de por lo menos 80 trabajadores del Congreso Estatal.

