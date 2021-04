NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS., 28 DE ABRIL DE 2021.- Una mujer que iba saliendo de trabajar

fue violada por elementos militares, que la interceptaron cuando salía de su trabajo;

en los mismos hechos un trabajador que iba llegando a su hogar fue golpeado,

además le robaron el auto, dinero y hasta el teléfono celular.

Ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Miriam, de 31 años,

denuncio el abuso sexual de que fue víctima por los soldados, que la golpearon y

amenazaron de muerte, robándole sus pertenencias de valor.

“Yo iba saliendo de trabajar y cuando estaba en la Privada Belisario

Domínguez y Antonio Medina, esperando que mi esposo me recogiera, llegaron los

soldados, me golpearon y me subieron a una de sus patrullas” denunció Miriam.

Fue entre 5 y 5:30 de la mañana del 25 de abril, cuando el personal castrense

privó de la libertad a la mujer. Ya arriba de la patrulla, un soldado abusó sexualmente

de la afectada y después de amenazarla de muerte, la dejaron ir.

A unos metros, Alan, de 21 años, quien vive en la cuadra 5500 de la calle

Privada Belisario Domínguez, fue interceptado por los militares cuando iba

descendiendo de su auto, un Chevrolet Neón 2003.El joven fue golpeado por los soldados, que al no encontrarle nada ilegal, le robaron el vehículo, dinero, pertenencias de valor y hasta el teléfono celular.

“Me ponía la pistola en la cabeza y me decía que nomás porque yo no traía

nada, porque si no me mataban y me sembraban algo, no me pidieron datos, nomás

me golpearon, se robaron mi dinero, celular, carro y se fueron” denunció el afectado.

Dijo que lo traían a puros golpes y patadas, “se subieron al carro y se fueron

en él, amenazándome con que si me volvían a ver me iban a matar y a sembrar

algo, eran tres o cuatro camionetas de soldados, cerraron la calle para que nadie

pudiera acercarse”.

Alana interpuso la denuncia en contra del personal militar que lo golpeó,

amenazó y robo ante la Fiscalía General de la República