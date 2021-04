TAMPICO, TAMAULIPAS, 6 DE ABRIL DE 2021.- José Luis González Meza militante de MORENA en Tamaulipas, anuncio que junto con militantes de 23 municipios –hasta ahora- desconocieran al líder nacional de MORENA

Mario Delgado y a la dirigencia estatal, así como a los comités en los 43 municipios del estado, debido al “cochinero” en la selección de candidatos a cargos para la elección del 6 de junio.

Responsabilizaron al Delegado en Tamaulipas del partido MORENA, Ernesto Palacios Cordero de, a quien acusan de ser un cero a la izquierda haber sido cómplice, de las ventas de candidaturas a priistas y panistas, realizada por el ahora candidato a diputado federal Erasmo González Robledo.

Meza González, denuncio que la militancia y los simpatizantes de Tamaulipas están dolidos por el engaño y la mala “leche” con que actuaron los “títeres” de Mario Delgado, Ernesto Palacios y Erasmo González Robledo.

Y anuncio que dejaran en claro que en MORENA, no se venden, no se negocian las candidaturas como ellos lo hicieron, nosotros somos un partido democrático y no vamos a permitir este tipo de triquiñuelas”, añadió.

Más adelante expuso que el próximo viernes en la capital –Ciudad Victoria- del Estado se formara un comité provisional de MORENA de Tamaulipas, luego de que sean desconocidos todos los “paleros” y “títeres” de Mario Delgado, somos un partido democrático y no vamos a permitir este tipo de triquiñuelas”.

La cita será en la Plaza de la calle 15 Frente al Palacio de Gobierno.

“El pueblo de México voto para acabar con la corrupción, el compadrazgo los dedazos y el amiguismo para los cargos políticos”. Ellos no son nadie para vender candidaturas a sus “compadres”.

Comentó que este tipo de conflictos afecta seriamente a la credibilidad del Partido frente a la sociedad y más cuando hay algunos que andan todavía creando otros partidos llevando la imagen de Andrés Manuel López Obrador y creen que con eso es suficiente cuando lo único que propician es el divisionismo y perseguir sus intereses personales.

Con lo anterior las fracturas al interior de MORENA en Tamaulipas, siguen creciendo por lo que ahora José Luis González Meza, confirmo que serán desconocidos el Comité Estatal, así como los 43 comités municipales de Tamaulipas y el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo.

Para finalizar considero que la venta de candidaturas a priistas y panistas de Tamaulipas es arbitrario, esto es inconcebible, nosotros no podemos callar, si nosotros calláramos todo este cúmulo de arbitrariedades y de acciones anti estatutarias, nos haríamos cómplices”, subrayó José Luis Gonzales Meza