Se entiende por ideologías políticas a los conjuntos de ideas o postulados

fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo

deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población.

Por ello la legislación electoral para vías de registrar un partido político pide una

declaración de principios, estatutos y una serie de requisitos para proceder.

Ahora se han desvirtuado las elecciones, la brincadera de un partido a otro se

justifica aduciendo que ya no importan los partidos políticos que son las personas

las que marcan la pauta, eso demuestra ignorancia supina, para eso son los

documentos básicos que marcan la política de cada partido hacia los actores

económicos de la sociedad.

Como bien se sabe hay tres factores económicos, tierra, trabajo y capital, hay

partidos pro empresariales que protegen al capitalista como el PAN y el PRI

partidos que cuidan al trabajo y las conquistas sociales vigilando la redistribución

del ingreso como MORENA Y EL PT, otros pro ambientalistas como el Verde,

otros en defensa de la familia y sus valores como el Encuentro Solidario o PES.

Los partidos bisagras que sólo se acoplan en coaliciones al gobernante en turno

que les garantice su registro, con votaciones porcentuales inferiores a un dígito.

Como el casi extinto PRD que gobernó un tiempo excelentemente cuando fue de

izquierda, pero cayó en las garras de las mafias políticas y pagó su perfidia en las

urnas, de los partidos nuevos aún no dan tema para mencionarles.

Si hay diferencias en los postulados de cada partido, por lo que miente por

ignorancia o perversidad quien diga que no importa el partido, hay candidatos

ignorantes que se creen que la tierra no les merece que hasta cambian de colores

partidistas y se inventan uno para la campaña, otros invocan su linaje, pero están

fuera de la realidad.

El pillaje político a lo largo de 36 años fue tal que permeo todas las esferas

gubernamentales y sociales que hacen difícil el desmantelamiento, el INE, TRIFE,

COFETEL, COFECE, anteriormente la CNDH ya rescatada, el poder Judicial

pervertido con jueces especializados en Telecomunicaciones y Competencia

Económica que de esos asuntos no entienden ni J, pero impartiendo justicia

sesgada.

El proyecto era entregar el país, para ello abrieron los espacios para dar entrada a

extranjeros con el pretexto de la doble nacionalidad y que nos gobernaran, son extranjeros nacidos y educados en los Estados Unidos, introducidos para ello en

complicidad con autoridades apátridas.

¿Recuerdan a Tomas Yarrington?’ se decía compadre de George Bush Jr. el fue el

que traicionó a su compadre y correligionario de partido Humberto Valdez Richaud

“El Betico” para apoyar al actual gobernador CDV en su primera incursión política

como presidente de Reynosa. Le dio ingreso a un extranjero, a un texano nacido

en Mc. Allen, Texas, ahí empiezan los males, gobernantes así en México hay

muchos.

Actualmente la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados presentará

mañana viernes al pleno del Congreso la solicitud de desafuero del Gobernador de

Tamaulipas para poder ser juzgado como cualquier cristiano por varios delitos.

Hay elementos para ello, independientemente de su culpabilidad o inocencia, eso

lo determinarán sus juzgadores, tendrá oportunidad para defenderse, sin embargo

hay delitos graves que le obligarán a enfrentar el proceso tras las rejas.

Por lo pronto se tendrá que buscar un nuevo gobernador, versiones van en un

sentido y otro, que si el Truco está vetado por gobernación y el propio PAN, que si

será Jesús Nader ex alcalde de Tampico o Enrique Rivas Cuellar ex alcalde de

Nuevo Laredo etc, lo cierto es que hay terror entre algunos funcionarios del

gobierno del cambio.

Por lo pronto Cecilia del alto ex Secretaria de Obras Públicas ya renunció, es una

dependencia que será sujeta a escrutinio toda vez que hay subejercicios de gasto

y excesos de costo en obras terminadas e inconclusas. El problema es tener un

desbarajuste por no llevar presupuesto por programas y no manejar

adecuadamente el proceso administrativo, vil improvisación amañada.

Recuerdo en el gobierno de Manautou le pregunté al Ing. Raúl Blázquez Coppel,

Secretario de Obras Públicas (por cierto llamado por la prensa de aquellos ayeres

-el yerno de oro-), le dije:

Ing. Porqué no llevas en un sistema computarizado toda la obra de tal suerte que

puedas tener desde el expediente técnico, los oficios de autorización, aprobación,

sembrado del proyecto, desglose de conceptos, estimaciones, escalatorias de

precios, transferencias de recursos, cancelaciones de obra y englobar hasta la

supervisión. Me dijo “estás loco, en tres patadas nos meten a la cárcel, conviene el

caos” ¡gulp!.

Este golpe para el gobierno Panista es brutal, porque llega en plena campaña y

afectará las preferencias de los votantes, los candidatos poco podrán hacer, la

sociedad es veleidosa y se ladea por las emociones.

Sin embargo el sistema de partidos deberá permanecer es bueno para la

sociedad, espero y esa camada de políticos chapulines desaparezca pronto, los

partidos no son malos, los malos son las personas que los usufructúan para fines

aviesos, me dijo un ex diputado federal, “yo no robé a nadie, vivo de mi trabajo,

por mi que metan a la cárcel a todos los ex presidentes y ratas de mi partido”.