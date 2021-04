ALTAMIRA, TAMAULIPAS, 23 DE ABRIL DE 2021.- El candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Altamira fue claro al señalar que el Gobierno del Estado mostró disponibilidad para el aporte del recurso correspondiente, sin embargo se careció de voluntad por parte de algunas autoridades y CONAGUA.

“Yo le garantizo a la ciudadanía que como presidente municipal en este tema del agua

tengo la plena disposición para aportar la parte que le corresponda al municipio, destinado

recursos emergentes para reforzar el muro, darle mantenimiento al sistema lagunario y para

traer agua más limpia hacia la planta potabilizadora Hidalgo desde el Tamesí una obra

extraordinaria que se tiene que hacer afrontaremos la situación”, remarcó Ciro.

Añadió que la Comisión Nacional del Agua es quien regula el recurso agua, y COMAPA el

organismo operador que mantiene convenio para su tratamiento, sin embargo, el tiempo

transcurrió y no se generó el debido respeto por un tema prioritario como es el vital líquido.

“Había una fuga importante, había una labor importante que se tenía que hacer y no se hizo,

no le atoraron, no se hizo, se escapó el agua, se nos fue y con esta sequía todo se agravó, le

vamos a entrar a esto, debemos ayudar”, dijo.

En cuanto a la realización de foros para discutir el tema del agua, dijo que “no se trata de ir

de platiquita en platiquita, pues lo que se ocupa es presupuesto, lo que ocupa la gente no

son foritos sino más recurso”, esto al recalcar que Tamaulipas se encuentra entre los 15

estados con bajo nivel en mantos acuíferos, por lo que el tema teórico sin recurso sale

sobrando.