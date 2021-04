El tema pudiera ser controversial, porque la historia mexicana registra, al finalizar la

década de los 50s, que los grupos de profesionistas citados en el título, más los

ferrocarrileros de México, fueron los principales protagonistas del movimiento que paralizó

a medio país, gobernaba entonces el Priísta, originario de Atizapán de Zaragoza en

EDOMEX, Adolfo López Mateos (1958-1964).

Este 2021, pareciera que el presidente Manuel López, originario de Macuspana Tab.,

amarra navajas entre estos dos importantes grupos de profesionistas, cuando los galenos y

personal de salud, está pidiendo, rogando por ser vacunado, pese a que los hospitales

privados admitieron y atendieron pacientes COVID en sus instalaciones y ahora marchan

por las calles por la aplicación de la vacuna.

La respuesta presidencial fue muy drástica cuando no solo se negó a recibirlos, sino

que les dijo esperaran su turno, porque no alteraría la estrategia que se había diseñado.

Apenas hace dos días, el gobierno de la república dio a conocer que vacunará primero a los

profesores y no al personal de salud de hospitales y clínicas privadas. Lo podría ser un

detonante.

La táctica política del gobierno federal es incierta, desconcertante, sin lógica, pues en

el tema de los maestros, desde la campaña presidencial de López Obrador, pareció hubo un

control de las tres fuerzas magisteriales: La Coordinadora (CNTE), Elba Esther Gordillo y

la cúpula del sindicato oficial, el SNTE.

No es oficial, pero a la Coordinadora puede inferirse obtuvo escaños legislativos y no

dude de alcaldías en diversos estados del país, incluyendo la CDMX como ha ocurrido con

otros presidentes.

El grupo de la maestra comiteca, Gordillo Morales, no solo le devolvieron su libertad

cuando la sacan de prisión, sino además le devolvieron la riqueza que la gavilla de Peña

Nieto le quitó; También obsequió el registro de un nuevo partido, a nombre de su yerno,

Fernando González Sánchez, el de Redes Sociales Progresistas y ahora apéndice de

Morena.

En el Sindicato oficial, el SNTE, se arregló la salida limpia de Juan Díaz de la Torre,

finalmente fiel al sistema y se admitió la llegada de Alfonso Cepeda Salas y desde luego la

inclusión de gente en cargos menores de la Maestra y de la CNTE.

En otras palabras, los profes de México aparentemente están en calma, ‘controlados’.

Solo con un detalle: el SNTE de Poncho Cepeda, originario de Coahuila, ha declarado en

los últimos dos meses que los maestros de México no regresan a clases mientras no haya las

condiciones de seguridad laboral y de salud para la población infantil.

Declaraciones por cierto que se han replicado en todo el país por los secretarios

seccionales. José Rigoberto Guevara Vázquez de la sección 30, ha hecho su tarea y puntual

difunde los comunicados.

Recordemos que las escuelas particulares han presionado mucho para lograr los

permisos de la SEP y su retorno a clases sea lo más pronto posible, aunque algunos

gobiernos locales han permitido la apertura de colegios, cuidando que los empresarios de la

educación cubran todos los gastos que garanticen la no propagación del virus.

Son varias las interrogantes si se pretende vacunar a los profesores, aunque ya se

advirtió que serán vacunados solo con aquella que exige una sola aplicación, sin necesidad

de refuerzo. Pero… ¿quién financiará y por cuánto tiempo los gastos de sanitización, gel

antibacterial, cubre boca, guantes, batas, etc., que se exigirían para un seguro retorno a

clases?

En la Autónoma de Tamaulipas se difundió el acuerdo más reciente del Comité de

Salud del estado donde afirman que las clases en línea en la Casa de Estudios Máximos del

estado serán hasta septiembre próximo. (¿?)

Volviendo al tema nacional ¿Médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y

administrativos de la salud, se confrontarán -en qué nivel- contra docentes, auxiliares,

personal de apoyo a la docencia (intendencia y administrativos)?

¿Esa es la estrategia del gobierno federal?

¿Consideró el señor López que muchos maestros y padres de familia están divididos

en opiniones en torno al regreso a clases? puesto que unos, no consideran seguro el retorno,

y otros, prefieren que sus hijos estén en la escuela, aún con riesgo porque tienen que salir a

trabajar.

Cierro este espacio con la publicación del Grupo Fórmula del Taller de

Comunicación Pública y la empresa SPIN, sobre el presidente López, cuando afirma que,

en promedio, AMLO ha mentido 85 veces en las conferencias mañaneras, también

conocidas como Las Lagañeras, según el comunicador Luis Repper Jaramillo.

Si los números no fallan, podría entonces decirse que, del 3 de diciembre de 2018 al

31 de marzo de este 2021, el huésped del Palacio Nacional ha dicho más de 48 mil

afirmaciones no verdaderas.

A través de una infografía los informantes dieron a conocer que el presidente

mexicano recurre a medias verdades y datos no verificables para evadir temas como

la pandemia de la COVID-19, educación, seguridad y energías limpias.

¿Cómo la ve?