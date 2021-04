CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril de 2021.- Durante el aniversario 102 de la muerte de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en Ayoxuxtla, Puebla, que antes del 20 de abril todos los adultos mayores del país habrán sido vacunados contra el Covid-19.

A través de su cuenta de YouTube, prometió que el biológico llegará a todos los rincones del territorio nacional.

Previamente, en las imágenes se ve a Margarito Araujo, presidente auxiliar de Ayoxuxtla, quien agradeció la visita y pidió que no los abandonaran, pues la historia ha dejado atrás al pueblo y “a sus viejos” y ninguna dosis de las vacunas les han llegado.

Yo no sé qué ha pasado que aquí la vacuna del covid no ha llegado y pues los viejos ahora sí que la necesitan. Ya llegó la segunda dosis en otros municipios y aquí no ha llegado ni la primera”, expresó.

Por su parte, López Obrador se comprometió a que la próxima semana llegarán las vacunas y que toda la gente de la tercera edad, tanto de la localidad como del resto del país, estará inoculada.

Ya estamos por terminar de vacunar. Yo espero, más con lo que nos estás planteando, que en unos 10 días ya estén todos vacunados los adultos mayores…antes del 20 de abril tienen que estar vacunados todos los adultos mayores”, prometió.

De acuerdo con el presidente Lopez Obrador, la reunión fue realizada con mucha discreción debido a la pandemia y a la veda electoral.

Agregó que no le avisó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, del homenaje a Emiliano Zapata para que no se malinterpretara el acto.

Tenemos que seguir cuidándonos por la pandemia pero además estamos en veda electoral y no quiero que se mal interprete. Estamos llevando a cabo una conmemoración cívica”, aseveró.

En el video de 30 minutos, el mandatario recordó al Caudillo del Sur y los actos que lo llevaron a ser tan aclamado, pero que terminaron en su muerte .

Hoy 10 de abril de 2021 recordamos el asesinato de Emiliano Zapata, lo recordamos con tristeza. Y estamos aquí en Ayoxuxtla, Puebla, rindiéndole un homenaje, recordando a este gran campesino, dirigente social. Fue asesinado un día como hoy en 1919 en Chinameca”, dijo el mandatario.