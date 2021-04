Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que a decir verdad, en muchos países aún no hay nada que celebrar pues el maltrato infantil en todos los aspectos está a la orden del día

Se avanza en la lucha contra el maltrato infantil pero aún hay mucho por hacer. En nuestro país hay comunidades en las que una niña vale menos que una chiva, las noticias dan cuenta de poderosos abusando de menores, de niños tirados en las calles sufriendo el maltrato de la sociedad y poco se hace para ayudarles.

Triste pero aún no se entiende en la totalidad que la niñez debe ser protegida, pero en general, no solo a nuestros hijos sino a todos los que requieran ayuda y atención.

Siempre, pero más en estos tiempos de caos y encierro es necesario brindarles a los pequeños atención y protección para que tengan un desarrollo sano y el día de mañana sean personas de bien, con sentido de pertenencia, responsabilidad y solidaridad con ellos mismos y quienes les rodean.

Un niño que conoce el amor, la responsabilidad y solidaridad buscara el bienestar común, cuando no es maltratado crece sin rencores y es más difícil que caiga en los vicios o las garras del mal que terminan por destruirle y destruir su entorno.

La estadística de niños maltratados es alta, a muchos que les arrancaron su inocencia o están abandonados, incontables los pequeños en situación de calle y mucha indiferencia social, por lo que las instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, grupos religiosos y la misma sociedad debe implementar acciones para que esos pequeños tengan una vida más afable.

En los hogares a los niños se les debe brindar atención, amor y educación, enseñarles el respeto, cuidarse y ser empáticos, todo con limitantes, el negarles un juguete porque no se cuenta con los recursos económicos, reprenderles si tienen mal comportamiento, exigirles cumplan con sus obligaciones, como es el hacer sus tareas escolares, no es maltrato, es educarles.

Que quede claro, no es lo mismo educar que maltratar, lo decimos porque luego hasta los mismos niños se confunden, y lo peor, padres que lo permiten. No se trata de educarles con rigidez sino mostrarles lo correcto. Cierto es que en estos tiempos es difícil, pero con amor hasta enséñales que debe recoger sus juguetes, incluso ayudar en alguna tarea sencilla del hogar, es parte de una buena enseñanza, no maltrato, pues los niños también deben aprender lo que es la responsabilidad para que de grandes no sean desobligados.

Siempre será mejor educarles con amor, pero enseñarles respeto, ponerles límites, porque los golpes que da la vida son mucho más duros que una reprimenda a tiempo

En fin, la situación es que mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, se insiste, todos los días se debe luchar para que nuestros niños, propios y ajenos, tengan una vida afable. Procurar que no se tenga maltrato infantil es responsabilidad de todos.

Es necesario generar entornos afables para tener niños felices, para que luego no anden como muchos candidatos que parece de pequeños fueron maltratados pues traen mucho rencor y hasta parece andan buscando el poder para cobrar venganza.

Se les olvido en estos tiempos de campaña la cordialidad, impera la violencia política, no solo entre los encampañados y sus equipos, igual hacen participe al pueblo.

Con tanto candidato violento en la calle los ciudadanos se sienten hostigados, maltratados.

