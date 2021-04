Es sorprendente la incidencia que ha adquirido el mundo gaming en la sociedad en los últimos años. Lo que era algo subsidiario en el siglo pasado, elegido como forma de ocio para unos pocos jugadores, ahora es la opción predilecta para millones de personas, apeando incluso del primer puesto al séptimo arte.

Este enorme impacto en la población no ha pasado desapercibido para otros sectores, que han encontrado en numerosos títulos gaming, un semillero para crear productos de calidad para sus respectivos campos.

Muchas películas de los últimos tiempos, han encontrado en obras maestras del juego como The Last Of Us o Uncharted los argumentos perfectos para desarrollar unos largometrajes llamados a liderar a la taquilla, siendo referencia de la parcela de aventura y ciencia ficción del séptimo arte.

Al igual que ocurre en algunas superproducciones de la gran pantalla, el casino online Betsson ha encontrado en numerosos videojuegos un auténtico filón para la creación de tragamonedas llamadas a reinar en su sector. El éxito cuando aparecen en el mercado con esa temática prácticamente está asegurado, puesto que muchos son los fans que consumen cualquier tipo de producto que aparezca en el mercado basado en su videojuego preferido. Otras plataformas como StarVegas también se han sumado a esta nueva moda. Las slots interactivas, en muchos casos tienen carretes llenos de imágenes conocidas de videojuegos míticos como Street Fighter, sin duda una vuelta a los orígenes abocado al triunfo.

Pero no solo los videojuegos se han convertido en argumento para que los desarrolladores de software lancen al mercado nuevos productos de juego. Las series de televisión son otras de estas fuentes. Muchas de aquellas creaciones de la pequeña de la pantalla de la década de los 80 y 90 del siglo pasado son un auténtico filón para estas compañías, ya que por ellas se ha demostrado que no pasa el tiempo.

Se ha demostrado en estos últimos años que las nuevas tecnologías han permitido una retroalimentación entre todos los productos audiovisuales e interactivos. El éxito de uno cualquier en un determinado campo, es aprovechado por otros agentes interactivos para intentar extender la gloria a otro tipo de entretenimiento.

El camino es claro, y este lo marcarán los videojuegos. Detrás de ello, seguirán experimentado crecimiento otros determinados campos interactivos que han llegado para generalizarse dentro de la sociedad. Seguirán llegando nuevas mejoras que aceleren todo ese recorrido, para llegar a la meta ansiada.