Estados Unidos.- “Este es el momento para que el país se una, el veredicto es un paso adelante pero la nación aún debe enfrentar el racismo sistemático en todos los ámbitos de la vida, incluida la policía” señaló el presidente Joe Biden tras conocer el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado en Minneapolis, contra ex oficial Derek Chauvin en el caso de homicidio del afroamericano George Floyd.

El veredicto condenatorio contra el ex policía apago también una serie de rumores de que se presentarían una ola de protestas y distiurbios a lo largo del país, esto sino era declarado culpable, lo que finalmente paso, la respuesta de miles de ciudadanos en diferentes ciudades fue de júbilo y aceptación de que se hizo justicia en el caso de George Floyd.

Tras deliberar durante 10 horas los miembros del jurado en Minneapolis encontraron culpable a Chauvin de asesinato en segundo grado, también de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

La primer condena es penada con 40 años de cárcel, la segunda con 25 y la última de homicidio en segundo grado signuffca para el acusado una pena máxima en prisión de 10 años.

Chauvin estaba acusado de haber sometido a Floyd por medio de un acto de brutalidad policiaca ya que puso su rodilla sobre el cuello de la víctima mientras el afroamericano le indicaba que no podía respirar, después Floyd falleció cuando era atendido por paramédicos por el sofocamiento que sufrió durante su detención esto ocurrió en mayo del 2020.

Aun así el presidente Biden llamó al veredicto como algo raro e insuficiente, en referencia a que pocas veces se condena a policias en Estados Unidos a penas carcelarias tan contundentes.

Por su parte la vicepresidenta Kamela Harris señaló que es tiempo de acabar con el racismo sistemático que han padecido los afroamericanos y que se requiere reformar el sistema de justicia.