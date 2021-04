IRONIAS DE LA VIDA, EN UN Domingo De Resurrección De Semana

Santa…Inicia En México Una Vez Mas, La Guerra Para Tener Al País Mas

Sojuzgado, Junto Con Sus Habitantes…Para Ello, Los Neoliberalistas Hacen

Hasta Lo Imposible Por Lograrlo, Luego Que Fueron Desplazados En 2018…

Mientras Que Los De La Llamada Cuarta Transformación De México, Buscan

Lo Mismo, Pero No Igual…Desde Este Domingo, Las Hordas De Los Fariseos

Políticos, Salieron a Lucrar Con La Democracia Nacional y La Necesidad Del

Pueblo, Usando Como Anzuelo, Las Promesas y Dádivas. En El Mar Electoral

En La Pesca De Votos. Unos Para Recuperar Lo Que Construyeron En Mas De

Tres Décadas y Otros Que Tienen Lo Que Buscaban, Pero Que No Saben o No

Encuentran Como Encausar Las Cosas Adecuadamente…

EN LAS ELECCIONES FEDERALES, Estatales y Municipales Que Se Han

Comenzado a Vivir a Lo Largo y Ancho De La Geografía Mexicana…EL PREMIO

Es EL PODER, Para Obtenerlo, No Importan Los Medios, Sino El Objetivo…La

Meta De Los Fariseos Políticos De Hoy y Antaño, Es EL PODER…Como Hace

Mas De 2000 Años…DIOS, Es El Camino, La Verdad y La Vida…Toca Al

Humano, En Este Caso, a Las y Los Mexicanos Especialmente a Tamaulipecos

y Tamaulipecas, Encontrar El Camino y La Verdad, Buscando Alcanzar Una

Vida Mas Justa e Igualitaria, En El Marco De Un Gobierno y Gobernanza Que

Cuando Menos Calme El Hambre y Sed De Justicia Que Se Fue Agudizando

Desde Hace Medio Siglo…

LAS CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES Federales, Diputaciones Locales,

Presidencias Municipales y Gubernaturas De La República, Son Al Contentillo

De Los Factores De Poder En El País, Estados y Municipios, Menos En Un

Beneficio Integral De La Nación y Su Pueblo, Sino De Camarillas Políticas Del

Poder Del Delito, Del Poder Económico, Del Poder Político y Gubernamental,

Del Poder De La Información y Del Poder Mediático, Mientras Al Poder Del

Pueblo Lo Mantienen Adormilado Los Anteriores, Amordazado y

prácticamente Inmovilizado Por Los Cotos Del Poder, Que Imponen

Representantes Populares, Que Legalizan y Legitiman La Cosa Pública De

México, Anteponiendo Interés Personal y De Grupo, No Del Interés General

Ciudadano y Sociedad Civil De La Nación y Tamaulipas En Especial…

PERIODISTAS CHAIROS, FIFIS, NEUTROS y De Toda índole, Hacemos Lo

Que, Podemos, Creemos y Pensamos, Puede Ser Lo Mejor Para El País, Estado

y Municipio, Por Lo Que Usted Quiera y Mande. EL PODER DE LA PLUMA, Al

Servicio Del Pueblo y La Nación o Al Servicio Del Mejor Postor. Se Vale Soñar

e Idealizar Lo Justo e Igualdad o Ser Práctico e Hipócrita, En El Mundo Del

Periodismo Mercenario, Que Lo Mismo Le Da Trabajar, Con Unos o Con

Otros, Ya Que En Ambos Lados, La Gustada Sección De Pesos y Centavos Se

Reflejan En Páginas Editoriales e Informativas, Bajo El Ojo Vigilante De Las y

Los Dueños De Las Empresas Mediáticas, De Ahí La Distinción De Los Mismos

Medios, Escritos, Radiofónicos, Televisivos y Cibernéticos,

Antigubernamentales y Progubernamentales, Partidistas y Apartidistas Que

Es Lo Que Deja, Lo Comercial Paga Lo Que Vale El Medio, Lo Cual No Es La

Gran Cosa, Como Si Los Todo Lo Relacionado a La Política. El Pueblo, El

Estado, La República, Les Vale. Primero El Billete y Luego Lo Que Sigue, Sea

Lo Que Sea y Como Sea, Al Final Del Día, El Jodido Es El Pueblo, Que Lee,

Escucha, Mira y Ahora Navega En La Alta Negatividad y Baja Positividad Del

Ciberespacio Con Su Gran Ventana De Anarquía De Información Pública y

Privada, Eficiente Para Destruir e Ineficiente Para Construir Un Mundo De

Igualdad y De Justicia, Que Puede Desembocar En Una Polarización Integral

De Una Multired Donde Todas y Todos Buscan Imponer Criterios e

Informaciones Falsas, Aunque También Veraces…Donde La Mentira, La

Intriga y El Complot, Compiten Con Ventaja Ante La Verdad, En Un Mundo

De Inducción, Aparentemente Ingobernable…

LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A Las Nueve Diputaciones Federales

Por Tamaulipas Iniciaron Ya Su Guerra De Guerritas Políticas. Los Triunfos

Electorales, Parece Que Se Polarizan Entre Las Candidaturas Del PAN y

MoReNa, Ambas Instituciones Políticas Son Las Principales Protagonistas, Sin

Descartar Que El PRI Les Pudiera Dar Una Joda En La Capital Tamaulipeca,

Acorde a Como Las Calabazas Se Van Acomodando. En El V Distrito Federal

Electoral, FELIPE GARZA NARVAEZ Fuera Invencible, Sólo Que Los Cupuleros

De La Alianza Que Encabeza MoReNa, Antepusieron y Determinaron Otra

Cosa—Su Enanismo Político Les Gano—En Contra Del Objetivo Mayoritario

Legislativo Lopezobradorista. Aparte, El Chamuco También Se Le Puede

Aparecer a El PAN y MoReNa, Con REDES SOCIALES PROGRESISTAS Con El ExDirigente Magisterial, ENRIQUE MELENDEZ PÉREZ o Sea, La Moneda Está En

El Aire, Hasta Ahora, No Hay Nada Para Nadie. Por Cierto, Quien Cuente Con

La Simpatía o Respaldo Político De La Llamada Columna PEDRO J. MENDEZ

En El V Distrito Federal Electoral Tiene Ya Un Buen Camino Caminado Al

Triunfo Electoral.

Por Cierto, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, Inició Su

Campaña Político-Electoral En El Municipio De Güémez. Mientras Que OSCAR

ALMARAZ SMER Del PAN, Al Parecer Se Encuentra Vetado Por La PEDRO J.

MENDEZ, Salvo que FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Una Vez

Mas Cuente Con Su Apoyo Como Lo Hicieron En 2016, Confiando En Su

Palabra Para El Cumplimiento De Compromisos…

EL DISTRITO FEDERAL ELECTORAL “1” Con Cabecera Distrital En Nuevo

Laredo, El PAN Con SALVADOR ROSAS QUINTANILLA Se Le Complica La

Reelección, Ya Que Con HERIBERTO CANTU DEANDAR Como Candidato De

MoReNa a La Diputación, Su Triunfo Electoral Fuera Casi De Mero Trámite,

Lo Cual No Es Seguro Con ANA LAURA HUERTA VALDOVINOS, Tomando En

Cuenta Que Su Desempeño Como Legislador Federal, Para Nuevo Laredo y La

Ribereña Es Anodina. Con “El Ninfito” Las Cosas Se Le Facilitaban Ya Que

Tiene Mas Malquerientes Que El Propio CHAVA…

EN REYNOSA, COMO DISTRITO Federal Electoral “2”, El PAN Con

BLANCA LETICIA GUTIERREZ GARZA, tiene En La Persona De OLGA JULIANA

ELIZONDO GARZA Una Adversaria De Mucho Respeto y Peso Político, De

Salida, Los Momios Electorales No Le Favorecen, no así, a La Representante

De MoReNa, Aunque DINORAH BLANCA GUERRA GARZA Del PRI, a Lo Mejor

No Curte Malas Baquetas…

MARICARMEN PÉREZ ROSAS Del PAN, En El Distrito Federal Electoral “3”,

Con Cabecera Distrital En Rio Bravo, Con El Corruptazo Ex-PRIísta, De TOMAS

GLORIA REQUENA Por La Alianza Que Encabeza MoReNa, Difícilmente Le

Ganaría, Por Las Mañas, Experiencia y Amistades Del Ex-Tricolor, Creo Que

MARTHA ALICIA JIMENEZ SALINAS Del PRI, Competirá Con Decoro y En Un

Descuido, Si “Los Astros se alinean”, Daría Una Sorpresa…

EL PAN CON UNA EX-PRIISTA, En El Distrito Electoral Federal “4”, En La

Persona De La Corruptaza MONICA GONZALEZ GARCIA En El Corrupto

Sexenio De EGIDIO TORRE CANTU, Asegura Su Derrota Electoral, Para Que

ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ De MoReNa y Compañía Se Alce Con El

Triunfo Electoral, Salvo Que De Última Hora, YANIN ZALETA GARCIA

DELGADO Del PRI Les Haga Una Travesura…GERARDO ILLOLDI De La Alianza

Que Encabeza MoReNa Es Un Novato De La Política, Aunque Carismático, a

Lo Mejor En Esta Esta Pagando Su Novatada Cuando Ya Todo Esta Arreglado,

Creo Que El Próximo Diputado Federal De La Capital Tamaulipeca y La

Región, Lleva Como Nombre ENRIQUE…

EN EL MANTE, COMO CABECERA Distrital Federal, VICENTE VERASTEGUI

OSTOS Va Por Su Reelección Como Candidato Del PAN…Como Legislador Del

Congreso De La Unión, Es De Lo Mas Improductivo y Faltista, Todo Lo

Contrario a Su Desempeño Caciquil Cañero De Xicoténcatl y La Región, Al

Igual Que En La Parte Del Altiplano Tamaulipeco, Todo Parece Indicar Que

Este TRUCO Se Alzará Con El Triunfo Electoral Distrital, Salvo Que La

Autoridad Federal, Al Igual Que a Familiares y Amigos, Como Los GARCIA

CABEZA DE VACA y Los Inmiscuya, En Problemas De Tipo Legal Con La

Federación…LOS TRUCOS Por Su Parte, Buscan Salir y Salvarse De La

Chamusquina Que Traen Los GARCIA CABEZA DE VACA…

MIENTRAS QUE EN MADERO, Pareciera que El PAN Manda a JOAQUIN

HERNANDEZ CORREA Al Matadero En El Distrito Federal Electoral “7”, Ante

La Reelección De ERASMO GONZALEZ ROBLEDO Por MoReNa y Compañía. Si

MoReNa Perdiera Sería Toda Una Sorpresa, No Se Debe Soslayar a Los

Representantes Del PRI y Movimiento Ciudadano…

EN TANTO QUE EN TAMPICO, El PAN Con ROSA GONZALEZ AZCARRAGA,

Pareciera Que Tiene El Triunfo Electoral Asegurado, Pero EDUARDO

HERNANDEZ CHAVARRIA, Aunque Físicamente No Anda Del Todo Bien Para

Caminatas, Con El Solo Hecho De Ser El Abanderado de MoReNa, Lo Hace Un

Rival Electoral Temible, Este Ex-Tricolor Es Un Gallo Ganador y No Respeta

Chipote Con Sangre, Sea Chico o Sea Grande Se Sabe Con Respaldo Popular y

De Todo Tipo…

EN EL NOVENO DISTRITO Con Cabecera En Reynosa, El Fuereño

GERARDO PEÑA FLORES a Chaleco Será Diputado Federal, Va Por El Principio

de Mayoría Relativa y De Representación Proporcional, Se Puede Decir Que

Es El único PANista Totalmente Del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, ambos arrastran fuertes complicidades desde Que Fue

Presidente Municipal De Reynosa El Aun Gobernador Constitucional De

Tamaulipas. GERA, Cree y Piensa Que Con Fuero Federal Escapará Al Castigo

Federal, No Debe Estar Tan Seguro, Aun Cuando Tenga La Certeza De Que

CLAUDIA HERNANDEZ SAENZ, Ganará En Las Urnas Electorales, Aun Cuando

JONATHAN ZORRILLA TREVIÑO Del PRI y DANIELA RAMOS ESPARZA De

Movimiento Ciudadano, Cualquiera De Ellos Podría Sorprender a Propios y

Extraños. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…