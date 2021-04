LO CLARO. Uno de los propósitos de la vinculación de la academia con la

sociedad y su desarrollo, es que el encargo de generar profesionistas que

contribuyan esencialmente a crear mejores espacios para la vida, den los

resultados esperados.

Para tal fin, organismos como la Universidad Autónoma de Tamaulipas

promueven proyectos en concordancia con las necesidades de su entorno para

que desde las instituciones se realicen esos cambios que contribuyen a

engrandecer las ciudades y el país al que pertenecen.

En ese tenor, la UAT en correspondencia con el sector público y privado han

generado proyectos que son ya iconos en su entorno y que engrandecen el

patrimonio de su entidad.

En el sur de Tamaulipas recién impulsaron acciones como la remodelación de

la plaza de armas y su histórico kiosko; un parque lineal y la restauración del

palacio municipal en Tampico que beneficia a la ciudad con su propuesta

modernista integral.

Así le suman también una nueva propuesta, en el modelo de una cafetería

vanguardista en su campus que será otro distintivo de la arquitectura

tamaulipeca. Un icono más de su comunidad.

Son acciones que las escuelas universitarias del país aportan para generar

mejores ciudades y un mejor México.

LO OSCURO. La ironía, según su etimología significa “ignorancia fingida”; o lo

que se interpretaría como ‘querer decir lo contrario de lo que se indica’.

Así pues, en este hermoso y folclórico país nuestro los ejemplos abundan.

Los vemos y los vivimos día tras día. Comenzando por la cada vez más

complicada relación política que a la gran mayoría de connacionales nos hace

rascarnos la cabeza.

¿Qué no el PAN (Acción Nacional) es un partido con plataforma política

antagonista al PRI, que nació con la finalidad de atajar el paso del entonces

partido oficial y cuyos principios fundamentales son incompatibles al populismo

del PRI de centro-izquierda?

Quizá si hoy enterasen a Gómez Morín (fundador del PAN en 1939) y a Elías

Calles (PNR-PRI en 1929) que van en alianza en 2021 con la mira de obtener

la máxima silla en la siguiente contienda… o se ríen o se mueren de nuevo.

¿Qué no era una visión de Estado el impulsar reformas energéticas que

contribuyesen a limpiar el aire que ya no les alcanza nuestros hijos para vivir?

Eliminando paulatinamente el uso de combustibles fósiles y otros agentes

contaminantes y logrando cada vez más una conciencia colectiva de ayuda a la

Madre Naturaleza con una educación de conservacionismo y sustentabilidad.

No es del menor interés de esta columneja –y no es ironía- polemizar sobre un

actor o cualesquiera que ejerzan el poder gubernativo o desdeñar su

aplicabilidad respecto de las políticas públicas que hoy encabecen.

Solo tratamos el tema bajo la figura que cualquier padre enseñamos a nuestros

párvulos: Congruencia.

Efectivamente la sociedad mexicana se encontraba en un hastío de los

gobernantes que un día y otro, no sólo violentaban la Constitución en beneficio

propio y de sus allegados y lograban amasar deliciosas fortunas al amparo de

la complicidad del siguiente al turno.

Que finalmente cubría los atropellos del anterior y hacía lo mismo para que el

siguiente continuase esta interminable cadena de abusos a los hartos

mexicanos.

Por eso, el combate a la corrupción encontró eco inmediatamente en los oídos

de los votantes y apoyaron sin demora esa propuesta que garantizaría castigo

a los saqueadores. Y resarcir la maltrecha hacienda pública.

Una de las principales armas de las que la sociedad –comenzando por los

periodistas- logramos impulsar y considerar como nuestras en ese combate, lo

fue un Instituto que es capaz de guardar todos los datos de la vida pública.

Para eso lo constituimos.

El instituto de transparencia y acceso a la información.

Solo que en este momento les resulta incomodo a los gobernantes, pues su

naturaleza ciudadana les obliga a rendirle cuentas a un órgano que no les

pertenece.

Hoy Oaxaca da la nota…

Desaparece el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca IAIP, por

mandato del Congreso Local.

El Congreso –de mayoría morenista- dice que encuentra “profundas diferencias

con dicho instituto y una absoluta falta de voluntad de sus servidores públicos”.

Y ahora buscarán impulsar un nuevo modelo que (sic) “homologue las

necesidades estatales con las federales y les garantice la rendición de cuentas

de sus entes obligados”.

De un plumazo, el combate a la corrupción debe estar acorde con lineamientos

del gobierno. No de la sociedad que lo reclama. El efecto –como la humedadse multiplicará.

¿Qué sigue?

Quizá una profunda reforma migratoria que obligue a los norteamericanos a

cruzar en llantas por el Río Bravo con polleros para que vengan a trabajar en la

pizca… y negarles la visa de trabajo.

COLOFÓN: ¿Un partido de alianza Juárez-Maximiliano, que buscara derrocar a

don Porfirio? No se ría… ese pudo haber sido un ‘México posible’.

¡Ya festejamos ‘el día del hombre’! Y parecería ironía.

