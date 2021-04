Desde hace 50 años se celebra el Día Internacional de la Tierra y el gran reto, es lograr que los ciudadanos del

mundo volteen hacia el sitio en el cual se encuentran y hagan algo para resolver fenómenos como el calentamiento global, la contaminación, la deforestación.

Urge un cambio de actitud, para que no sea a costa de vidas humanos como el ambiente pueda recuperar su

esplendor y alcance el equilibrio requerido para que los seres, sean humanos, plantas o animales dejen de lidiar con amenazas como la contaminación y que haya pandemias virales que confinen a las personas en sus viviendas y a partir de ello la flora y la fauna puedan recuperarse.

El Día Internacional de la Tierra fue recordado en muchos foros, en medos de comunicación, redes sociales y desde luego por agrupaciones dedicadas a la preservación del ambiente, en el entendido de que este, es tierra, agua y aire, los tres fundamentales para la vida humana, en todos los casos se ha señalado la importancia de llevar a cabo acciones que permitan cuidar, mantener, conservar y valorar la Tierra y sus recursos que pone a disposición de los seres vivos.

El crecimiento demográfico, la industrialización y el uso de los recursos que aporta la tierra, son una carga negativa para el planeta, pero, a partir de la nueva conciencia ciudadana, ya existen leyes y normas que procuran y obligan a la sustentabilidad, pero, desde 1970, año en el cual se establecieron las bases para acciones que permitieran el cuidado del agua, flora y fauna, la tierra ha perdido quizá más del 30 por ciento de su biodiversidad y existen problemas de contaminación y calentamiento como consecuencia de la actividad humana desenfrenada.

Los ambientalistas hacen ver que pandemias como la del COVID-19, marcaron un alto al vertiginoso desgaste de la tierra, al semiparalizar todo tipo de actividades, mientras los científicos encontraban la vacuna que mitigará los

contagios y reducirá las tazas de mortalidad que tienen los países, por desgracia, la recuperación del planeta es a

costa de vidas humanas, situación que no debió de ocurrir sí la actitud de los pobladores fuera a favor del ambiente, decir, de la tierra, el agua y el aire.

En el Día Internacional de la Tierra, la Organización de las Naciones Unidad, lanzó un reto a las personas, que

actúen para proteger aquello que queda del planeta y reparar los daños sufridos con le paso del tiempo, en tanto que, el Embajador de Buena Voluntad, Aidan R. Gallagher, demandó unidad a favor del Acuerdo de París, porque es uno de los documentos más completos y relevantes, porque contiene las acciones prioritarias que las naciones deben de llevar a cabo.

México está dentro del Acuerdo de París y los Estados Unidos que se habían salido durante el Gobierno anterior, ya están de nuevo en activo, dado que el presidente Joe Biden, cree que las acciones a favor de la tierra y por tanto del ambiente deben de pasar de una actitud a un compromiso serio, situación en la que hay coincidencia con el pensamiento de los mexicanos.

En México pueden llevarse a cabo más de 100 millones de acciones diarias si cada persona se comprometiera ha

hacer algo por la tierra, con el simple hecho de no tirar basura, evitar que las bolsas de plástico vayan de un sitio a otro por efecto del aire, que las llantas en desuso contaminen calles y propicien la existencia de botaderos que

propician la contaminación y la quema de basura.

También la circulación de vehículos en malas condiciones mecánicas que dejan una estela de contaminación del

aire sin que nadie les diga nada, los efectos negativos a los vasos lacustres y los deshechos de materiales de la

pandemia, como cubrebocas, guantes, caretas y materiales usados en las viviendas en las cuales se tienen o

tuvieron pacientes de COVID-19deben terminarse para que el planeta sea saludable y en consecuencia su

población.

Hay dos campañas que llaman la atención en este momento y que tienen que ver con la tierra que es parte del

ambiente, cortar de los cubrebocas los elásticos que tienen para prenderlos de los oídos, ya que, se han encontrado enredados en la fauna marina y en aves, situación que solo hace ver la falta de criterio de los habitantes para evitar que, por las acciones de los hombres otras especies del planeta resientan daños y la otra, se refiere a que, debido al estiaje que se vive en la mayor parte del país y en especial en el norte de la República en dónde se encuentra Tamaulipas, es indispensable participar en una actividad muy sencilla, dar agua a los árboles, porque infinidad de ellos sufren estragos que repercutirán en su condición para siempre.

En el Día Internacional de la Tierra, las acciones de las personas no deben cesar para resarcir los daños causados

al planeta y, por extraño que parezca, casi todos los candidatos que andan en campañas de proselitismo no

tomaron en cuenta la importancia que reviste este día, mínimo para decir que están a favor de la tierra y del

ambiente, porque ello, aunque no se vea, puede generar votos el día de la elección.

Los otros

Si todavía le entra, las posibilidades que tiene Gustavo Cárdenas Gutiérrez para ser gobernador de la entidad están a la alza. Sus recorridos por las regiones de Tamaulipas para apoyar a los candidatos del partido que dirige,

Movimiento Ciudadano generan expectativa para el año que viene, con la ventaja de que no necesita ganar

postulaciones en la elección de este año, para entrar directo en el 2022 a la sucesión gubernamental.

Incluso, hay personas que todavía se preguntan porque Cárdenas Gutiérrez, el hijo del siempre bien recordado don Jorge Cárdenas González no logró la alternancia cuándo fue candidato, pero, habrá que considerar que eran otros tiempo y que, los de ahora pueden abrirle esa posibilidad.

De las candidaturas del PAN para las presidencias municipales de Tamaulipas, la más legitimada es la del

exdiputado local, Ciro Hernández Arriaga, quien contiende para gobernar Altamira, por esos sus adversarios lo traen a denuncia y denuncia sobre actos anticipados de campaña, cuándo, en realidad se trata de una candidatura que realidad anunciada, porque demostró a propios y extraños que la pasada elección municipal él estaba mejor en las preferencias de los ciudadanos que la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz que se reeligió.

El Diputado es el panista que más ventaja tiene sobre sus contendientes, incluido el expriísta Armando Martínez

Manríquez que ahora anda como candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, tras librar

una denuncia por actos anticipados de campaña que fue interpuesta por Fernando Rangel Ávila. Por cierto, este

candidato trae un lenguaje que todavía no concuerda con su persona, porque la generalidad de los altamirenses lo ve con las camisetas que usaba en el pasado reciente.

Entre otras cosas dice que va por un cambio verdadero y que quienes trabajan en su proyecto son personas bien

definidas a favor de la esperanza que tienen los ciudadano en una transformación más, este lenguaje de color

guinda no es el que salía de su boca, porque era de otro color, sin embargo, habrá quienes puedan acostumbrarse a la modalidad del Martínez Manríquez 2021.

El asunto es que, muchos de los candidatos de Regeneración Nacional, todavía no se hallan como tales, saben

hacerla de precandidatos y pareciera que nadie les ha dicho que ahora los adversarios son de carne y hueso, no

como la selección interna que era una simple encuesta.