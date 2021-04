CDMX.- 23 ABRIL 2021 La serie Bridgerton brilló este miércoles en las nominaciones de los Premios MTV Movie & TV 2021 al obtener tres candidaturas, entre ellas Mejor Serie, reportó Daily Mail.

La producción de Netflix también competirá en las categorías de Mejor Beso, con nombramiento para los actores Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, así como Actuación Revelación, para Page.

Emma Corrin, ganadora del Globo de Oro y el Emmy, también está nominada para estos galardones por su papel como la Princesa Diana de Gales en la serie The Crown, y competirá, entre otros famosos, con su compañera británica Michaela Cole, de la serie I May Destroy You.

A ambas les hará competencia la argentina-británica Anya Taylor-Joy por su exitoso papel en la serie limitada Gambito de Dama.

El actor Sacha Baron Cohen también se encuentra nominado en esta ocasión a Mejor Película y Mejor Dúo por la secuela de Borat, la cual tiene de igual forma algunos nombramientos al Óscar; y a Mejor Actuación en un Filme por su trabajo en El Juicio de los 7 de Chicago, que también compite en los premios de la Academia.

Baron Cohen está en la contienda por ese último premio contra la británica Carey Mullinga, protagonista de Hermosa Venganza, la cual también compite a Mejor Película de estas preseas de MTV.

Y aunque no pudo llevarse un premio en los pasados Emmy, la actriz Lily Collins sí podría llevarse a casa un precio en esta ceremonia por su nominación a Mejor Beso junto a su compañero Lucas Bravo por la serie Emily in Paris, que de igual forma logró candidatura a Mejor Serie.

Esta una ocasión atípica para los premios de MTV ya que por primera vez dividirá su entrega de preseas entre dos noches, para premiar el contenido con guion el próximo 16 de mayo, y el contenido sin guion y reality shows el día 17.

Los fanáticos están invitados a votar por sus favoritos en línea en Vote.MTV.com desde ahora y hasta el 30 de abril.

Aquí la lista completa de nominados con guion:

MEJOR PELÍCULA: Borat Siguiente Película Documental, Judas y el Mesías Negro, Hermosa Venganza, Soul, A Todos los Chicos: Para Siempre.

MEJOR SERIE: Bridgerton, Cobra Kai, Emily in Paris, The Boys, WandaVision.

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA PELÍCULA: Carey Mulligan – Hermosa Venganza; Chadwick Boseman – La Madre del Blues; Daniel Kaluuya – Judas y el Mesías Negro; Sacha Baron Cohen – El Juicio de los 7 de Chicago; Zendaya – Malcolm & Marie.

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA SERIE: Anya Taylor-Joy – Gambito de Dama; Elizabeth Olsen – WandaVision; Elliot Page – The Umbrella Academy; Emma Corrin – The Crown; Michaela Coel – I May Destroy You.

MEJOR HÉROE Anthony Mackie – Falcon y el Soldado del Invierno; Gal Gadot – Mujer Maravilla 1984; Jack Quaid – The Boys; Pedro Pascal – The Mandalorian; Teyonah Parris – WandaVision.

MEJOR BESO: Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks; Jodie Comer & Sandra Oh – Killing Eve; Lily Collins & Lucas Bravo – Emily in Paris; Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison – Yo Nunca; Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor – Bridgerton.

MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA: Annie Murphy – Schitt’s Creek; Eric Andre – Bad Trip; Issa Rae – Insecure; Jason Sudeikis – Ted Lasso; Leslie Jones – Un Príncipe en Nueva York 2.

MEJOR VILLANO: Aya Cash – The Boys; Ewan McGregor – Aves de Presa (Y la Emancipación de una Fantabulosa Harley Quinn); Giancarlo Esposito – The Mandalorian; Kathryn Hahn – WandaVision; Nicholas Hoult – The Great.

ACTUACIÓN REVELACIÓN: Antonia Gentry – Ginny & Georgia; Ashley Park – Emily in Paris; Maria Bakalova – Borat Siguiente Película Documental; Paul Mescal – Normal People; Regé-Jean Page – Bridgerton.

MEJOR PELEA: Aves de Presa (Y la Emancipación de una Fantabulosa Harley Quinn); Cobra Kai; The Boys; WandaVision; La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

ACTUACIÓN TERRORÍFICA: Elisabeth Moss – El Hombre Invisible; Jurnee Smollett – Lovecraft Country; Simona Brown – Detrás de Sus Ojos; Victoria Pedretti – La Maldición de Bly Manor; Vince Vaughn – Freaky.

MEJOR DÚO: Barb & Star Go To Vista Del Mar – Star (Kristen Wiig) y Barb (Annie Mumolo); Falcon y el Soldado del Invierno – Falcon (Anthony Mackie) y El Soldado del Invierno (Sebastian Stan); The Mandalorian – Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu; Emily in Paris – Emily Cooper (Lily Collins) y Mindy Chen (Ashley Park); Borat Siguiente Película Documental – Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) y Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova).