El título de hoy se interpreta -por los especialistas- como una representación visual

que manifiesta la apariencia de un objeto real, o imaginario, aunque el término suele

entenderse como sinónimo de representación visual, por lo que también aplica como

extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles,

sinestesias.

Un ejemplo de lo anterior, es el excelente trabajo de imagen que hicieron las

radionovelas, que en sus momentos álgidos llevaron al radioescucha a la construcción de

escenarios y personajes que en la vida real no existen.

Los comunicadores de antes y ahora, sin importar los medios, deben construir la

imagen de personas, personalidades y de la misma empresa, no importa el giro o mercado

que tenga, incluyendo la ciencia y acciones políticas.

Lamentable pero real, la comunicación, así como tiene sus técnicas de persuasión

para hacer llegar mensajes positivos, también utiliza medios para persuadir al público para

hacer lo contrario a lo esperado.

Una mala agencia de publicidad o la necedad de un sujeto, pudiera creer en lo

absurdo es lo que llama la atención y de ahí aprovechar para promover sus ideas e imagen

hasta agresiva, como el actor Alfredo Adame, que por cierto, me parece desde hace varios

años desplomó su imagen.

El nombre real del actor guadalajareño es Alfredo Adame Von Knoop, nacido el 10

de junio de 1958 en la Perla Tapatía. Su carrera actoral cobra vida más en las telenovelas de

la familia Televisa, aunque incursionó en 10 cintas del cine, varias series, en la conducción

de programas y en el teatro.

Lo poco que se sabe de Adame es que estudio Aviación Comercial y un tiempo

trabajó para Aeroméxico, además de ser aviador privado. En 1988, cuando tenía 30 años de

edad, contrajo nupcias con la actriz colombiana Diana Golden, aunque duraron muy poco

tiempo; después se casó con la también actriz Mary Paz Banquels, hermana de Rocío e

hijas de Don Rafael del mismo apellido.

Quizá sus matrimonios con mujeres del medio artístico fue la vereda que le alejó de la

aviación y condujo a los escenarios de Televisa, donde su recia personalidad le hizo imagen

de galán.

No mala, pésima imagen que ha logrado Alfredo Adame con los pleitos arrabaleros

que ha protagonizado desde hace meses con el luchador El Caza Fantasmas, de nombre

Carlos Trejo, al grado de que se han retado públicamente y en uno de sus protagónicos,

Adame resultó con una herida de aproximadamente cinco centímetros entre la ceja y nariz.

Desde luego que el ex galán, ahora de 63 años de edad también ha hecho escándalos

con sus hijos con declaraciones y hasta desconocimiento de su paternidad, sobre todo con

uno de ellos que se confesó homosexual.

Algunos críticos han llegado a la conclusión de que la carrera de Alfredo Adame en

los escenarios llegó a su fin, aunque no para el exactor que se coló a un partido con registro

nuevo y lo apunta como diputado federal.

Por si fuera poco, recientemente en redes sociales es viral un audio donde el exactor

declara se robará 25 de los 40 millones de pesos para su campaña a diputado federal por

Tlalpan, en la CDMX, del Partido Redes Sociales Progresistas… de ya sabe quién.

Ante la amenaza de que le quiten la candidatura, Adame ha culpado a medio mundo:

“Es una campaña de desprestigio emprendida desde hace tres meses por un tipo que se

llama Carlos Trejo (El Caza Fantasmas), un tipo que se llama Luis Alberto Ordaz ‘El rey

grupero’ (un youtuber) y Pablo Mendizábal a los cuales he exhibido”.

Lamentable para la imagen de cuasi diputado de San Lázaro, cuando confesó que los

‘dueños’ del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) son “Andrés Manuel López

Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther; Marcelo Ebrard es el próximo presidente, ¿por qué

crees que me fui yo con él? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, y es el que

va”, según publicó Nelly Hernández del Grupo Radio Fórmula.

Para rematar esta contribución de lo que no se debe hacer en imagen, la misma fuente

que se cita, también publicó el 5 de abril, el decir de Alfredo Adame: “El p*** va… y para

nosotros la orden es ‘no le tires p*** a Claudia Sheinbaum, no le tires p*** a… por

ejemplo en Tlalpan, no le tires p*** a López Obrador. A la que quedó, a la que me la robó

la vez pasada, Aceves, chí****nla, porque va a estar peleadísima con Claudia