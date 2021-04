CDMX.- 10 ABRIL 2021 El Príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a los 99 años, será recordado como una persona histórica. Aquí un vistazo a su vida y obra.

Primeros años

Felipe de Grecia y Dinamarca nació en la isla de Corfú el 10 de junio de 1921, es hijo del Príncipe Andrés de Grecia (1882-1944) y la Princesa Alicia (1885-1969), la hija mayor de Louis Alexander Mountbatten.

Con apenas un año y medio de vida, el pequeño se mudó con su familia y abandonó Grecia para irse a vivir a Francia, donde asistió a un colegio de París antes de ser enviado a la Escuela Preparatoria Cheam en Berkshire.

De allí pasó a la Gordonstoun School, en Escocia, seguido de la Royal Naval College de Dartmouth.

Desde enero de 1940 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, sirvió con la Marina Real en combate en el Mediterráneo y el Pacífico.

Flechado de amor

Fue mientras se entrenaba como cadete de la marina cuando Felipe llamó la atención de la Princesa Isabel, de entonces 13 años, y que en realidad era una prima lejana. Aunque los padres de la joven, el Rey Jorge y la Reina Isabel, la instaron a no apresurarse a entablar una relación seria, ella se enamoró y mantuvo una foto del apuesto chico junto a su cama durante mucho tiempo.

En julio de 1947, cuando Felipe se había convertido en súbdito británico y había renunciado a su derecho a los tronos griego y danés, se anunció su compromiso. También descartó el apellido de su padre (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg) a favor del de su madre (Mountbatten).

Aunque originalmente se planeó como un evento discreto, la boda real, que tuvo lugar frente a dos mil 500 invitados en la Abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947, capturó la imaginación de un público abatido por la Segunda Guerra Mundial, hambriento de alegría y romance, y se convirtió en un momento lleno de júbilo para los británicos.

Todo un Príncipe

Felipe, ahora designado alteza real, recibió el título de Duque de Edimburgo. Pasó sus primeros seis años de vida matrimonial en Malta, donde estuvo destinado en la Marina Real. Allí, él y Elizabeth disfrutaron de los inicios de su vida juntos como una pareja «normal».

Seis días antes de su primer aniversario de bodas, el primer hijo y heredero de la pareja, el Príncipe Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948, mientras que su hija Ana llegó en 1950; le siguieron Andrés y Eduardo en 1960 y 1964, respectivamente.

Antes del acceso de su esposa al trono el 6 de febrero de 1952, Felipe continuó con su carrera naval, ascendiendo de rango para convertirse en el segundo al mando del Destructor de Flotas HMS Whelp. Después de la coronación de Isabel, asumió el papel de consorte a tiempo completo con los deberes correspondientes.

Una mente inquieta

Patrono de unas 800 organizaciones, el Duque de Edimburgo estaba especialmente interesado en la investigación científica y tecnológica, la conservación del medio ambiente, y el fomento del deporte.

También se enfocó en el bienestar de las nuevas generaciones: lanzó el exitoso Programa de Premios del Duque de Edimburgo en 1956, con el cual permitió a más de seis millones de jóvenes participar en actividades de servicio comunitario, desarrollo de liderazgo y actividad física.

Se desempeñó como presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), de 1981 a 1996. En 2011, para conmemorar su 90 cumpleaños, la Reina le confirió el título y el cargo de Gran Almirante, el jefe titular de la Marina Real.

A principios de 2015, el primer ministro australiano Tony Abbott nombró a Felipe como un caballero afiliado a la Orden de Australia por sus décadas de servicio real.

Sin filtros

Aunque siempre evitó en gran medida los escándalos personales, Felipe era conocido por su naturaleza franca y sus comentarios controvertidos. Cuando cumplió 90 años, en 2011, el Daily Mirror publicó una lista de «Los 90 Errores Clásicos» que se le atribuyeron al Príncipe a lo largo de los años.

Dentro de su familia acostumbraba intervenir en las relaciones personales y problemas internos, lo que en ocasiones le trajo conflictos. Por ejemplo, en 1981 presionó a su hijo Carlos para que se casara o dejara a Diana Spencer (la Princesa Diana). Cuando su posterior matrimonio resultó difícil, supuestamente él y la Reina presionaron por una reconciliación.

Después de que Diana muriera en un accidente automovilístico en 1997, Felipe participó en su funeral, caminando con sus nietos Guillermo y Enrique en la procesión. Meses después, Mohamed Al Fayed acusó públicamente al Príncipe de ser un racista que orquestó el percance que mató a su hijo, Dodi Fayed, y Diana. Sin embargo, tras una extensiva investigación oficial, nunca se encontró evidencia de conspiración.

En mayo de 2017 se anunció que Felipe, uno de los miembros de la realeza más ocupados, con más de 22 mil apariciones en solitario a lo largo de los años, dejaría de realizar compromisos públicos. Su último evento tuvo lugar el 2 de agosto de 2017.

Problemas de salud

Habiendo lidiado previamente con dolencias como una arteria coronaria bloqueada y una infección de la vejiga, a principios de junio de 2013, días antes de su 92 cumpleaños, el Príncipe se sometió a una cirugía abdominal exploratoria. Fue dado de alta de la London Clinic el 17 de junio, luego de una semana en el hospital.

En junio de 2017 fue hospitalizado nuevamente con una infección, pero se dijo que estaba de «buen humor», de acuerdo con un vocero del Palacio.

En abril de 2018, después de perderse los tradicionales servicios de Santa y Pascua, Felipe fue admitido en el Hospital Rey Eduardo VII de Londres para una cirugía de reemplazo de cadera. La operación fue exitosa y el príncipe fue dado de alta del hospital ocho días después.

En enero de 2019 se vio involucrado en un accidente de tráfico; más tarde ese mismo año, el 20 de diciembre, fue hospitalizado de nuevo por secuelas sufridas del percance automovilístico.

El 16 de febrero de 2021, el Duque de Edimburgo fue nuevamente hospitalizado por precaución, tras asegurar que «se sentía mal». Se confirmó que padecía una infección, y posteriormente lo trasladaron al hospital de San Bartolomé.

Fue este 9 de abril, tras varios días de haber sido dado de alta, que la Familia Real confirmó el fallecimiento de Felipe, a los 99 años.

«El príncipe Felipe es el único hombre en el mundo que trata a la Reina simplemente como a otro ser humano. Por extraño que parezca, creo que ella lo valora».

Lord Charteris, ex secretario privado del monarca

PERSONAJAZO

Aunque no tan seguido como ocurre con su esposa, Felipe también fue motivo de escrutinio en el cine y la televisión, donde fue interpretado por varios actores. Aquí algunos de ellos:

The Royal Romance of Charles and Diana (1982)

Intérprete: Stewart Granger

Charles & Diana: A Royal Love Story (1982)

Intérprete: Christopher Lee

Diana: Her True Story (1993)

Intérprete: Donald Douglas

The Queen’s Sister (2005)

Intérprete: David Threlfall

La Reina (2006)

Intérprete: James Cromwell

2012 (2009)

Intérprete: Aparece con su esposa Reina Isabel II y sus perros en la presa de Cho Ming, Tíbet.

Guillermo y Kate: Un Romance Real (2011)

Intérprete: Mark Penfold

The Crown (2016-2022)

Intérpretes: Finn Elliot, Matt Smith, Tobias Menzies y Jonathan Pryce

The Queen’s Corgi (2019)

Intérprete: Tom Courtenay (película de animación)

TODO UN LITERATO

Escribió poco más de 10 libros, entre los que destacan «Men, Machines and Sacred Cows», «Driving and Judging Dress», «A Question of Balance» y «30 Years On, and Off, the Box Seat».

También apareció como personaje ficcionado en novelas como «In the Wet» (1952), de Nevil Shute; «Mrs. Harris Goes to Moscow» (1974), de Paul Gallico; «Patriot Games» (1987), de Tom Clancy, y «The Queen and I» (1992), de Sue Townsend, entre otros.

DESCANSE EN PAZ

Nombre: Philip Mountbatten

Nacimiento: 10 de junio de 1921 en Corfú, Grecia.

Fallecimiento: 9 de abril de 2021 en el Castillo de Windsor, Reino Unido.

Títulos: Su Alteza Real, Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth, Barón de Greenwich y Caballero de la Jarretera. Anteriormente era conocido como Príncipe de Grecia y Dinamarca.

Curiosidad: además de sus títulos y condecoraciones británicas (alrededor de 18), Felipe posee otras 50 de países extranjeros (24 europeas, 11 americanas, 10 asiáticas y cinco africanas), y cincuenta y cuatro cargos militares honoríficos en el Reino Unido y en los países de la Commonwealth.

Hijos: Carlos (72 años), Ana (70), Andrés (61) y Eduardo (56).

Nietos: le sobreviven ocho nietos; el príncipe Guillermo, Duque de Cambridge; Enrique, Duque de Sussexx; Peter Phillips; Zara Tindall; la Princesa Beatriz de York; La Princesa Eugenia de York; Lady Luisa, y Jacobo, vizconde de Severn.

Bisnietos: Jorge, Carlota y Luis de Cambridge; Archie Mountbatten-Windsor; Savannah e Isla Phillips; Mia y Lena Tindall, y August Brooksbank.

«(Felipe) es alguien a quien no le gustan los cumplidos pero, simplemente, ha sido mi principal fortaleza y permanencia todos estos años. Le debo una deuda mayor de la que jamás reclamaría»

Reina Isabel II, durante la celebración de su Jubileo de Oro