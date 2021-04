CD. MADERO, TAMAULIPAS, 19 DE ABRIL DE 2021.-Venimos por un triunfo electoral contundente, hoy iniciamos esta gran lucha, este gran cambio que exige Ciudad Madero, aquí en todos los sectores maderenses vamos de la mano de Dios, porque necesitamos un cambio, un cambio para que sea solidario con nuestra gente.

Ni un paso atrás, ni un paso atrás, remarcó el ex priista Jaime Turrubiates Solís candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Madero, acompañado por su esposa Reyna Turrubiates de Turrubiates insistió, vamos a recordarles hoy, «que si Madero cambia, Madero crece y Madero avanza, ya no queremos lo mismo, ya no queremos a nuestras familias desamparadas, sin obras, sin crecimiento, nuestros hijos sin oportunidades, vamos a enseñarles como se debe trabajar en Madero para que nuestras familias estén mucho mejor.

«Nosotros si somos equipo, nosotros si somos solidarios, nosotros si sabemos de desarrollo, si sabemos de cambio, necesitamos que nuestras familias estén mucho mejor», reiteró.

A partir de hoy -dijo Jaime Turrubiates- formamos un equipo con Carlos Fernández quien será su diputado en el Congreso del Estado; Joaquín Hernández Correa su próximo diputado federal, vamos a trabajar para estar unidos, para luchar por Madero y por Tamaulipas.

Jaime Turrubiates, enfatizó «somos un equipo muy sólido, gestores permanentes, vamos por el cambio que tanto merece nuestra gente, vamos a ganar y de aquí hasta la victoria».

Cabe señalar que Madero es un municipio gobernado por MORENA y su alcalde Adrián Oseguera va por la reelección, al igual que el Diputado Federal, Erasmo González Robledo.

Lo único que tiene a su favor el PAN es la Diputación Local, en manos de Joaquín Hernández Correa, el campeón el trampolín político, pues después de varios años de su padre Joaquín Hernández Galicia el cacique petrolero en el PRI, luego del encarcelamiento, la familia brincó al PRD y hace pocos años por ambición de poder dieron el «gran salto» al PAN.