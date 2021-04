CDMX.- 20 ABRIL 2021 El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA hizo hoy historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.

El equipo del JPL-NASA, Laboratorio de propulsión a chorro, encargado de controlar la misión desde California, informó en directo de la recepción de los datos enviados por Ingenuity que confirmaron que había conseguido despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter Jezero de Marte.

Además de los datos, la NASA ha recibido una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su propia sombra mientras estaba en el aire y un pequeño vídeo grabado por el rover Perseverance, a varios metros de distancia, del vuelo.

Por el momento la NASA no ha detallado las horas y duración exacta de este primer vuelo de prueba de Ingenuity, aunque estaba previsto que fuera de 30 a 40 segundos y a unos tres metros de la superficie marciana.

Después de recibir los datos, el equipo del JPL-NASA estalló en vítores, aplausos y alegría detrás de las mascarillas.

Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, señaló: «Ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta» y desbordada por la emoción recordó los seis años de trabajo, a la vez que aseguró que «si no fuera por la covid-19 abrazaría» a todos sus compañeros presentes en la sala.

¿Dónde verlo?

La cobertura en vivo estará disponible en el sitio web de la NASA el lunes por la mañana a partir de las 6:15 am ET, y una sesión informativa posterior al vuelo está programada para las 2 pm ET del lunes.

Primer vuelo

Los miembros del equipo de Ingenuity están nerviosos pero emocionados mirando hacia este momento histórico, para el que se han estado preparando durante los últimos ocho años.