CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021.- Por 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE reiteró la sanción de cancelación de registro a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al estado de Guerrero, y de Raúl Morón en Michoacán, por no entregar informe de ingresos y gastos.

El consejero presidente Lorenzo Córdova negó que la resolución haya sido parcial, al asegurar que “el INE no está en contra de nadie de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, quien diga lo contrario simplemente miente”.

También respondió a las amenazas y arengas lanzadas por Salgado Macedonio en días pasados y subrayó que el interés del INE es vigilar que se cumpla la ley.

Por eso a este INE, a estos consejeros y consejeras electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales, tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas”, afirmó.

Córdova Vianello calificó como una “falta grave” el que los precandidatos no entreguen informes de ingresos y gastos y por lo tanto, obstaculicen la fiscalización de los recursos, que no solo quebranta el principio de rendición de cuentas, sino que pone en riesgo la equidad en la contienda.

Por su parte, el excandidato de Morena a Guerrero adelantó en días pasados que si resultaba adverso el resultado de la votación, impugnaría de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral y ante instancias internacionales.