El INE le aplicó la ley a Félix Salgado Macedonio y con seis votos a favor y

cinco en contra el Instituto le retiró ayer martes 13 la candidatura de MORENA

con la que esperaba contender en las elecciones del próximo 6 de junio por la

gubernatura del Estado de Guerrero, pero omitió entregar en tiempo y forma el

reporte de ingresos y gastos de su precampaña, lo que no pasó por alto el

consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, el que durante el proceso

advirtió que hacer cumplir la Constitución es la parte medular de su función.

Categórico Córdoba Vianello dijo categórico que el Instituto Nacional Electoral

(INE) no está en contra de nadie, ni de ninguna fuerza política o algún actor

político, “el INE está en contra de quién viole la ley, sea quien sea, el INE está

con la Constitución”.

Desde en la mañana de ayer martes el presidente Andrés Manuel López

Obrador, en su noticiero desde Palacio Nacional habló de la decisión del INE de

cancelar la candidatura de Salgado por no presentar el informe de gastos de

precampaña al que obliga la ley.

Pero no se aguantó las ganas de abogar por su querido compadre de pila y

planteo al aire que si no habría otro tipo de sanción para no quitarle a su

querido compadre el derecho a participar en las elecciones del 6 de junio en el

estado de Guerrero. Pero no hubo eco o ya estaban las dos partes en el mismo

canal.

Afuera del INE un grupo de la gente del toro se apostó frente al edificio del

Instituto, donde les pusieron una pantalla plana gigante para que todos,

alrededor de 500 pudieran darle seguimiento puntual a la sesión del Instituto,

hasta llegar a la votación de los 11 consejeros, de los cuales seis lo hicieron en

contra de Salgado Macedonio y cinco a favor. Lo que dejó a todos con cara de

velorio.

Acompañado de Salgado Macedonio el dirigente nacional de MORENA, Mario

Delgado Carrillo, habló cerca de media hora con palabras de aliento, pero su

rollo cayó en el vacío porque el dolor y la tristeza era mayor y prácticamente

estaban sangrando por la herida.

Hubo algunos aplausos cuando Salgado Macedonio dijo a sus seguidores que

la lucha nunca ha sido fácil, luego remarcó que la lucha apenas empieza

porque van a impugnar la decisión del INE, del retiro de la candidatura.

La militarización en fronteras ahonda la criminalización de las personas

migrantes y solicitantes de asilo. Además se incrementa la vulnerabilidad de las

personas y se les expone a actuaciones de mayor violencia, afirmó la

organización internacional Médicos sin Frontera.

La organización en cuestión asegura que los acuerdos entre Estados Unidos,

México, Guatemala y Honduras para militarizar las fronteras “ahondan la

criminalización de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Sostienen paralelamente que “la persecución sistemática y las barreras a la

movilidad aumentan la vulnerabilidad de la población migrante y les expone a

situaciones de mayor violencia a manos de las redes de tráfico de personas”.

El pasado lunes se conoció que México acordó con Estados Unidos desplegar

más fuerzas se seguridad en la frontera sur mexicana, como parte de los

esfuerzos que se llevan a cabo para detener el creciente número de migrantes.

El gobierno mexicano reporta que mantiene 10 mil soldados en la frontera sur

del país. No hace mucho hablaron de 25 mil.

Por cierto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo que se esta

llevando a cabo la actualización del contenido de los libros de texto gratuito y

advirtió que el gobierno está impulsando ésta iniciativa “de una manera breve y

sin fundamento científico”.

“Manifestamos nuestro profundo extrañamiento por el impulso que se esta

dando a una iniciativa que toca aspectos tan sensibles para todos los

mexicanos, como son los contenidos dirigidos al aprendizaje de los niños del

nivel básico en los textos obligatorios, a través de consultas y comisiones sui

generis, en un tiempo tan breve y sin mayor fundamento científico, jurídico e

institucional”, apuntaron.

A través de un comunicado, los obispos de México indicaron que en el camino

de la iglesia corresponde velar por cada ser humano, en ese sentido abogaron

porque exista en el país “libertad de conciencia” y de educación que incluye

también la religiosa.

Ahora resulta que el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE denunció

que el cierre ilegal de la mina de Cosalá, en Sinaloa, que lleva más de un año

dos meses, fue planeado y ocasionado por Napoleón Gómez Urrutia, senador

de MORENA, lo que ha provocado pérdidas por más de cinco millones de

dólares.

A diferencia de como se suceden estas cosas en México, en Estados Unidos el

hijo del presidente Joe Biden, de nombre Hunter Biden, esta sujeto a

investigación por temas fiscales, que abrió en su contra la oficina del fiscal

federal del estado de Delaware, donde nació el mandatario norteamericano.

“Estoy cooperando completamente y estoy absolutamente seguro, 100%

seguro, de que al final de la investigación se me absolverá de cualquier delito”,

dijo Hunter, que es el segundo de los hijos del mandatario norteamericano, en

entrevista trasmitida el domingo por la cadena CBS News.

“Lo único que puedo hacer es cooperar y confiar en el proceso”, apuntó.

Tal como lo ha venido haciendo año tras año la UAT acaba de poner en

marcha la colecta universitaria de juguetes 2021bajo el lema “Por miles de

sonrisas en Tamaulipas”, organizada por la casa de estudios para recaudar

juguetes con el fín de entregarlos a la niñez de las comunidades más

vulnerables de la entidad.

En la jornada que es convocada por la Secretaría de Gestión Escolar a través

de la Dirección de Participación Estudiantil, se invita a todos los estudiantes,

docentes y trabajadores universitarios, así como a la sociedad en general, para

que contribuyan con la donación de uno o más juguetes nuevos, que no sean

bélicos y que no utilicen baterías.

Se les invita a colaborar en ésta noble causa, teniendo como fecha límite de la

convocatoria el próximo 27 de abril, para lo cual se han habilitado centros de

recolección en las facultades, unidades académicas y escuelas de los

diferentes campus de la UAT, en las zonas Norte. Centro y Sur del Estado.

