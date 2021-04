NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 22 DE ABRIL DE 2021.-La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal, Yahleel Abdala, se comprometió a impulsar a las microempresarias de la Ciudad, con créditos y otras herramientas, una vez que obtenga el triunfo en las elecciones del 6 de junio.

En una reunión con las representantes de este sector económico, la abanderada panista escuchó las problemáticas que frenan el emprendimiento en la ciudad, así como propuestas para seguir contribuyendo al desarrollo económico a través de los negocios.

Yahleel abordó temas de interés para las asistentes; debido a que, les aseguró, conoce las circunstancias en las que se desenvuelven, porque también es empresaria.

Las microempresarias le expusieron la falta de apoyos por parte del gobierno federal de MORENA durante esta pandemia y la eliminación del Seguro Popular.

La aspirante a la alcaldía, quien es promotora del consumo local, refrendó su compromiso para brindar créditos a la palabra y todas las herramientas que necesitan para abrir un negocio.

Yahleel también mencionó su propuesta de un programa especial de apoyo a la niñez para forjar en ellos una mentalidad empresarial, desde pequeños, y se conviertan en empresarios neolaredenses.

Otra propuesta de la candidata blanquiazul es la creación del botón morado, una aplicación digital de apoyo cien por ciento a las mujeres que padezcan algún tipo de violencia y puedan pedir ayuda.

«Yo soy la primera que tengo que confiar en ustedes, el Gobierno Municipal es el primero que tiene que confiar en ustedes, vamos a dar los créditos a la palabra a mujeres emprendedoras o que quieran seguir creciendo. El dinero de Nuevo Laredo se tiene que quedar en Nuevo Laredo, tengo que ayudarlos a todos a crecer y que ese dinero del municipio, el presupuesto ayude a que la gente de aquí pueda seguir creciendo», expresó Yahleel.

Las emprendedoras hicieron ver a la candidata su preocupación por la desmotivación de los ciudadanos por un empleo formal, ante las limitantes para desempeñarlo, como la falta de apoyos para las madres para el cuidado de sus hijos en horarios extendidos.

Yahleel Abdala les reiteró el firme compromiso al llegar a la alcaldía de construir tres guarderías y una de ellas de 24 horas, con todas las medidas de seguridad para la tranquilidad de las madres trabajadoras.

«Déjenme ser su Presidenta Municipal, déjenme demostrarles con creces, con pruebas, vean mi pasado, vean mi trabajo, vean como me arriesgo, vean como le echo las ganas, nadie quiere más a esta ciudad que yo. A mí nadie me manda, los que me mandan son los ciudadanos», dijo.

La doctora Minerva Hernández, anfitriona del evento, y las microempresarias agradecieron a la candidata por su asistencia y aseguraron van a marcar la diferencia el próximo 6 de junio al salir a votar por Yahleel.