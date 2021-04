No hay duda de que la lucha electoral más competida por la diputación federal del V distrito electoral en Tamaulipas, con cabecera en Victoria, se da desde ahora entre Enrique Cárdenas del Avellano del PRI y Óscar Almaraz Smer del PAN por la experiencia legislativa que tienen ambos, sin embargo, el abanderado priísta tiene una mejor visión que el contendiente panista porque el ya conoce, y muy bien, el quehacer legislativo en la Cámara de Diputados.

Si bien es cierto que también el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Enrique Meléndez Pérez, conoce el quehacer legislativo en la Cámara de Diputados luego de que fue presidente de la Comisión de Educación en la LVIII Legislatura Federal (2000-2003), el exdirigente de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), apenas acaba de arrancar su campaña a pesar de que el periodo de 60 días inició desde el pasado domingo 4 de abril.

Y digo que Cárdenas del Avellano tiene una mejor visión del quehacer legislativo porque sabe que desde ahora se comienzan a elaborar propuestas para el presupuesto federal del 2022 para ser presentadas en la primera semana de septiembre del 2021, en tanto que Almaraz Smer se ha dedicado a recoger propuestas para elaborar una agenda legislativa.

El resto de las y de los contendientes por la diputación federal del V distrito electoral con cabecera en Victoria, es decir Ana Leticia Cortez Ocaña del Partido Encuentro Solidario (PES), Martha Patricia Castro Hernández del Partido Fuerza por México (FPM), Ana Cristina Vargas Saldaña del MC, Baudel Ávalos Saldierna del PRD y Luis Gerardo Illoldi Reyes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, desconocen el quehacer legislativo para negociar y conseguir un mejor presupuesto federal para los municipios de Güémez, Hidalgo, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Villagrán y Victoria en el 2022.

Lógicamente que los “noveles” podrán decir que traen ideas e inquietudes de los victorenses que no han sido tomadas en cuenta, además de que son rostros nuevos y que los votantes están cansados de los políticos de siempre, pero éstos últimos saben con quién acudir, en dónde tocar puertas y sobre todo saben negociar para atraer las inversiones federales para el V distrito electoral federal con cabecera en Victoria.

Por otra parte, tal y como se temía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “bateo” la decisión de anular la nominación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pesar de juraron cumplir y hacer cumplir la Ley Electoral, cuya desidia no sólo vulnera el estado de derecho, sino también demuestra que las y los magistrados a favor de “suavizar” el precepto legal en indica claramente que todo aquel que no presenta en tiempo y forma no debe ser candidato.

La apatía del TEPJF provocó que Salgado Macedonio amenace ahora con “incendiar” el estado de Guerrero en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le devuelva la candidatura, cuyo vil y descarado chantaje deja un mal precedente en decremento de la democracia en el país.

El consejo general del INE tiene ahora que realizar la chamba del TEPJF a pesar de la protesta protagonizada por Salgado Macedonio y sus seguidores, quienes están dispuestos a utilizar la violencia, incluso han amenazado con destruir las instalaciones del órgano con el pretexto de que sean atendidas sus demandas a pesar de que violan flagrantemente las leyes electorales.

En otro tema, todavía muchos recuerdan cuando el joven Luis Donaldo Colosio Riojas recriminaba a los dirigentes priístas por utilizar el nombre de su papá, sobre todo cuando recordaban la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta (QEPD) durante las conmemoraciones luctuosas del 23 de marzo, pero ahora que es candidato del Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Monterrey, ayer sacó el primer capítulo de la serie “El Legado”.

Si bien es cierto que tiene todo el derecho de utilizar el legado de su padre, resulta vergonzoso que justo ahora cuando se inició la lucha por la alcaldía de Monterrey “reviva la historia” del malogrado candidato del PRI a la presidencia de México en la elección de 1994.

El joven Colosio Riojas pretende explotar el sentimiento de la sociedad regiomontana que todavía recuerda el cobarde asesinato del político sonorense, sin embargo, este ardid le puede resultar perjudicial entre los jóvenes que no quieren saber nada del pasado, mucho menos dramatizar hechos con fines electorales.

Por último, luego de que fue recluido el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury por estar involucrado en el escándalo de corrupción perpetrado por la compañía brasileña Odebrecht en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), según denuncia de Emilio Lozano Austin, no se puede descartar que otros exlegisladores panistas también se proceda en contra de ellos, entre los que se encuentran Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.

