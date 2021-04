UNO.- El Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, que se dice la esperanza de México convulsiona

en Tamaulipas, la inconformidad por las designaciones en las planillas a los Ayuntamientos, las

candidaturas a las diputaciones locales y federales además de las múltiples opciones partidistas que

hay en la entidad lo coloca al borde del fracaso, en la elección del 6 de julio.

No es necesario hacer algo para minar el proyecto MORENA en Tamaulipas simplemente se están

haciendo garras entre ellos mismos, no por nada José Luis González Meza refiere que la venta de

candidaturas a priistas y panistas de Tamaulipas es un acto arbitrario, incluso habla de desconocer

a Mario Delgado líder nacional de ese partido y al mismo delegado en Tamaulipas Ernesto Palacios

Cordero.

De entrada los simpatizantes de MORENA se organizan para realizar un protesta en ciudad Victoria

el próximo viernes donde dicen formaran un comité provisional no sin antes desconocer las

dirigencias estatal y municipales de este partido que comercializo las candidaturas.

Lo cierto es que existe un malestar general después de que se dieron a conocer los nombres de los

abanderados del partido de Andrés Manuel López obrador, por las designaciones que se realizaron

como es el caso de Reynosa donde el diputado con licencia Rigo Ramos, acusó a Mario Delgado y a

Ernesto Palacios de haber traicionado a las bases del partido y vender la candidatura a Carlos Peña

Ortiz y desde Reynosa refiere que se violaron los procedimientos y los estatutos de es partido.

Lo mismo sucede en Tula, donde seis precandidatos de MORENA, encabezados por Francisco

Niños acusan al delegado estatal de imponer candidatos y desde ahora le darán la espalda a Alfredo

Castillo Camacho, incluso por esta imposición refieren que votaran por otros partidos políticos.

Insisto, la rebatinga y venta de candidaturas al mejor postor hace que MORENA enfrente una de las

peores crisis políticas en Tamaulipas, el desencanto está a la vista y empieza desde adentro después

de que sus mismos militantes y simpatizantes empiezan a inconformarse por los procedimientos de

elección porque ni siquiera fue selección, fue un vulgo dedazo.

En Ocampo, Edgar Porras León, abandonó las filas del partido simplemente porque no fue favorecido

por el dedo de los dirigentes de MORENA y ahora se postula por el partido Encuentro Social,

franquicia de los Pineda Morín.

En Victoria las cosas aún no están dadas y por lo pronto Enrique Yáñez Reyes, refiere que sigue firme

en sus aspiraciones mientras no se entregue oficialmente el documento a EDUARDO Gattás,

que lo acrediten como candidato a la Presidencia Municipal de Victoria.

Nora Hilda de los Reyes, manifiesta en cierta forma su malestar al no ser favorecida con la candidatura

a la diputación federal por el quinto distrito electoral, la cual por coalición le fue cedida al partido

verde ecologista.

Esta sorpresiva decisión vulneró la convocatoria y todo el avanzado proceso de selección interna de

MORENA no obstante de resultar afectada, quiero dejar en claro que no soy una ambiciosa vulgar,

dice, y deja en claro que en su convicción y sus ideales siempre están por encima de cualquier interés

personal y remata por ello a pesar de haber muchas inconsistencias en las decisiones tomadas

anunció que no recurrirá a ninguna instancia interna o externa porque no quiere dañar a MORENA,

aunque hay que decirlo la inconformidad existe y el resentimiento también.

Como lo he dicho en varias ocasiones en política no hay casualidades, se vale de todo y se hace

de todo hay golpes hasta por debajo de la mesa y como dice Enrique Yáñez, la oposición y los

adversarios están trabajando y haciendo lo suyo y yo agregaría que la operación política está a todo

lo que da, hay que reconocerlo y es de admirarse porque se me hace que en esta convulsión de

MORENA hay talento, experiencia; hay Truco, por eso reitero como ya lo he dicho si por ahí va el

camino por ahí seguimos transitando.

DOS.-El suministro de agua potable en las distintas colonias y sectores de la capital del estado ha

mejorado desde hace algunos días a raíz de las estrategias de distribución y organización

administrativa y operativa que puso en marcha la gerencia Municipal a cargo de Gustavo Rivera

Rodríguez.

Hay colonias como la José de Escandón, Tamaulipas, Victoria, Emiliano Zapata, Benito Juárez,

Ayuntamiento y la colonia Independencia y el sector aledaño a la central de autobuses que ya

cuentan con el servicio continuo al mejorar la presión en la red general.

Son más de 20 mil los usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado los que

reconocen el trabajo de la dependencia y quien la dirige, simplemente porque sabe del tema, de la

necesidad y del trabajo que se tiene que hacer para resolver el problema, a los ciudadanos.

TRES.-Acuse de recibido las precisiones que vía WATSAP hace la guapa doctora Rosy de la

Fuente, sobre la colaboración relacionada a Alejandro Cárdenas Anzures, el director FIFI en el

sentido que de que me “notificaron” dice ella puras mentiras, porque ella está en el centro de Salud

número 5 Luis Donaldo Colosio.

De entrada le aclaré a la doctora que el análisis se basa en hecho de investigación

no en chismes, y en referencia a la licenciada en psicología no refiero a la profesional que labora

los fines de semana no a la psicóloga que tiene un año sin asistir al turno matutino de ese Centro de

Salud, como Rosy misma lo confirma, y lo que es peor dejó al garete a los pacientes, durante

todo ese tiempo, insisto falta director.

Coincido cuando dice que Alejandro Cárdenas ha hecho muchas cosas buenas, lo malo es que sólo

él lo sabe y los porcentajes de productividad de ese Centro de Salud dicen todo lo contrario están

por los suelos.

“A la gente floja es la que no le cayó en gracia la llega de Alejandro había uno que solo acudía a

firmar y se iba”, dice, y estoy de acuerdo, pero le aclaro, ese empleado es el mismo se decía amigo

y protegido del ahora director antes Jefe de Jurisdicción, Alejandro Cárdenas.

Insisto que hace falta director, equipo y estrategias de trabajo en el Centro de Salud número cinco

ojalá que antes de realizar cambios de adscripción y perjudicar a los trabajadores por venganza y

rencor, Cárdenas Anzures, asuma su responsabilidad y así como pidió cambio de turno a su

conveniencia en el Hospital General, dirija como se debe un Centro de Salud y garantice a la población una

atención de calidad como lo ha ordenado la Doctora Gloria Molina Gamboa.

Mi contacto joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com